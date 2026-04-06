اريزونا شتاتىنىڭ سەناتورى ا ق ش پرەزيدەنتى سايلاۋىنا قاتىسۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرىپ وتىر
استانا. KAZINFORM - اريزونا شتاتىنىڭ دەموكرات سەناتورى رۋبەن گالەگو لاتىنامەريكالىقتاردىڭ قولداۋىمەن 2028-جىلى ا ق ش پرەزيدەنتى سايلاۋىنا ۇمىتكەر بولۋعا نيەتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform-نىڭ ۆاشينگتونداعى مەنشىكتى تىلشىسى.
گالەگو 900 لاتىنامەريكالىق ازامات قاتىسقان امەريكا قۇرىلىس يندۋسترياسى قاۋىمداستىعىنىڭ (ABA) جىل سايىنعى كەشكى اسىندا ءسوز سويلەدى.
- ءبىر نارسەنى انىقتاپ الايىق جانە ەشكىمنىڭ، اسىرەسە وسى جاعدايدا، ونى ۇمىتۋىنا جول بەرمەيىك: لاتىنامەريكاندىقتار - پاتريوتتار. بۇل ەل بىزدى تولىقتاي جاقسى كورمەسە دە، ءبىز بۇل ەلدى جاقسى كورەمىز. ەگەر ءسىز بۇل ەلدىڭ گۇلدەنىپ، ۇزدىك بولۋىن قالاساڭىز، الەمدە ۇزدىكتەر قاتارىندا بولعىڭىز كەلسە، وندا لاتىنامەريكاندىقتارعا ينۆەستيتسيا سالۋىڭىز كەرەك. ءبىز - بولاشاقپىز، ءبىز - حالىقپىز، ءبىز - نارىقپىز، ءبىز - جۇمىسشىلارمىز، ءبىز - تۇتىنۋشىلارمىز، - دەپ كەلتىردى ونىڭ ءسوزىن NBC News.
گالەگونىڭ ايتۋىنشا، ول 2024-جىلعى پرەزيدەنت سايلاۋىندا پارتيادان تەرىس اينالعان لاتىنامەريكالىق ەلەكتوراتتى قالاي قايتارۋ تۋرالى دەموكراتتارمەن كەلىسسوز جۇرگىزۋدى جالعاستىرادى. سول كەزدە ۆيتسە-پرەزيدەنت كامالا حارريستى لاتىنامەريكالىقتاردىڭ %51 قولدادى.
گالەگو ا ق ش- تىڭ يمميگراتسيا جانە كەدەن پوليتسياسىنا قاتىستى قازىرگى ۋاقىتتا كوپتەگەن دەموكراتتار ناسيحاتتاپ جاتقان «ICE- ءدى جويۋ» يدەياسىن قابىلدامايتىنىن مالىمدەدى.
- بىزگە جامان ادامداردى دەپورتاتسيالايتىن يمميگراتسيالىق قىزمەت قاجەت ەكەنىن بىلەمىز. ءبىز جامان ادامداردىڭ ەلگە كىرگىزىلمەۋىن قالايمىز. ءبىز ولاردىڭ ەلگە زاڭسىز كىرگىزىلمەۋىن قالايمىز، - دەپ حابارلادى رۋبەن گاللەگو.
سەناتور بيلىكتى تەرىس پايدالانۋدىڭ الدىن الۋ ءۇشىن قىزمەتتى رەفورمالاۋ، ونىڭ وكىلەتتىگىن شەكتەۋ قاجەت دەپ سانايدى، «ءبىراق ەلدە يمميگراتسيالىق زاڭداردى ورىنداۋ تەتىگى بولمايدى دەگەن ويدىڭ ءوزى ابسۋرد، سەبەبى بۇل ەشقاشان بولمايدى».
گالەگو يزرايلگە قاتىستى ونىڭ اسكەري وپەراتسيالارىنىڭ كوپتەگەن اسپەكتىلەرىمەن، سونىڭ ىشىندە يرانمەن سوعىس جانە ليۆانعا قاتىستى ساياساتىمەن كەلىسپەيتىندىكتەن ەلدىڭ شابۋىلداۋ الەۋەتىنە قاراجات ءبولۋ يدەياسىن قولدامايتىنىن مالىمدەدى. الايدا ول يزرايل قورعانىسىن قارجىلاندىرۋدى قولدايدى.
گالەگو - تەڭىز جاياۋ اسكەرلەرىنىڭ ارداگەرى جانە گارۆارد ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ تۇلەگى. ول ءۇش بالانىڭ اكەسى.
ونىڭ اكەسى مەكسيكادان شىققان، ال اناسى كولۋمبيالىق. اناسى ۇلىن جانە اپكەلەرىن چيكاگونىڭ وڭتۇستىك جاعىندا جالعىز وسىرگەن.
گالەگو ءوزىن لاتىنامەريكالىق سايلاۋشىلار ءۇشىن لايىقتى ساياسي تۇلعا دەپ سانايدى، بۇل ءوزىن 2028-جىلى ا ق ش پرەزيدەنتى قىزمەتىنە ۇمىتكەر رەتىندە قاراستىرۋىنىڭ ءبىر سەبەبى.
وسىعان دەيىن ۆيتسە-پرەزيدەنت دجەي دي ۆەنس رەسپۋبليكالىق پارتيا اتىنان 2028-جىلى پرەزيدەنت قىزمەتىنە باستى ۇمىتكەر بولعانىن جازدىق.
سونداي-اق نيۋ-دجەرسي شتاتىنان شىققان سەناتور كوري بۋكەر 2028-جىلى پرەزيدەنتتىككە ۇمىتكەر بولۋى مۇمكىن ەكەنىن مالىمدەدى.