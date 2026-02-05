ارىقتاۋعا ارنالعان تابلەتكالار نەسىمەن قاۋىپتى؟
استانا. قازاقپارات - Ozempic اتاۋىن بۇگىندە ەستىمەگەن ادام كەمدە-كەم. رەسمي تۇردە بۇل پرەپارات ا ق ش پەن ۇلى بريتانيادا قانت ديابەتىن ەمدەۋ ءۇشىن ماقۇلدانعانىمەن، ءىس جۇزىندە ول ارىقتاۋعا ارنالعان قۇرال رەتىندە كەڭىنەن قولدانىلا باستادى.
ءتىپتى Ozempic اتاۋى ارتىق سالماقپەن كۇرەسۋگە ارنالعان دارىلەردىڭ ورتاق اتاۋىنا اينالىپ ۇلگەرگەندەي، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
Ozempic ،Wegovy ،Mounjaro ،Zepbound ،Rybelsus ،Saxenda سەكىلدى ينەكتسيالىق پرەپاراتتار سەمىزدىككە شالدىققان ادامدارعا سالماعىنىڭ 15-20 پايىزىنان ارىلۋىنا مۇمكىندىك بەرىپ وتىر. ەندى وسى باعىتتا تاعى ءبىر ماڭىزدى كەزەڭ باستالعالى تۇر - ارىقتاتاتىن پرەپاراتتاردىڭ تابلەتكا تۇرىندەگى جاڭا بۋىنى نارىققا شىعا باستادى.
العاشقى وسىنداي تابلەتكا ا ق ش- تا ساتىلىمعا شىقتى. 2026-جىلدىڭ قاڭتارىندا Novo Nordisk كومپانياسى Wegovy پرەپاراتىنىڭ تابلەتكا نۇسقاسىن ۇسىندى. ناتيجە بىردەن بايقالدى: نەبارى ءبىر اپتا ىشىندە 18 مىڭنان استام رەتسەپت جازىلعان. جاقىن ارادا Eli Lilly كومپانياسىنىڭ Orforglipron اتتى پرەپاراتى ماقۇلدانادى دەپ كۇتىلۋدە، سونداي-اق باسقا دا بالامالار پايدا بولۋى مۇمكىن.
تابلەتكالار نە ءۇشىن قاجەت بولدى؟
اسەر ەتۋ مەحانيزمى جاعىنان تابلەتكالار مەن ينەكتسيالاردىڭ ايىرماشىلىعى شامالى. بۇل - ينكرەتيندەر دەپ اتالاتىن زاتتار. ولار اعزاداعى توقتىق گورموندارىنىڭ جۇمىسىن يميتاتسيالايدى: اس قورىتۋ پروتسەسىن باياۋلاتادى، تابەتتى باسادى جانە ادامدى از تاماق جەۋگە ۇيرەتەدى. اۆتورلاردىڭ سوزىنشە، تابلەتكالار دا ءتيىمدى، ەسەسىنە ارزانىراق ءارى قولدانۋعا جەڭىل.
ينەكتسيادان باس تارتۋ، شپريتس پەن توڭازىتقىشتا ساقتاۋ قاجەتتىگىنىڭ جوقتىعى ءوندىرىس پەن تاراتۋ شىعىندارىن ايتارلىقتاي ازايتادى. ماسەلەن، ا ق ش- تا Wegovy تابلەتكاسىنىڭ ءبىر ايلىق كۋرسى شامامەن 149 دوللار تۇرسا، ۋكول تۇرىندەگى نۇسقاسى ەكى ەسەدەن دە قىمباتقا تۇسەدى.
دەگەنمەن تابلەتكالاردىڭ اسەرى ينەكسيالارعا قاراعاندا السىزدەۋ. كلينيكالىق دەرەكتەرگە سۇيەنسەك، Wegovy تابلەتكاسىن قابىلداعاندار ءبىر جىل ىشىندە ورتا ەسەپپەن سالماعىنىڭ 13-14 پايىزىن جوعالتقان. ال ينەكتسيا ءتۇرى 15 پايىزعا دەيىن ناتيجە بەرەدى، جاڭا پرەپاراتتاردىڭ كەيبىرى (مىسالى، رەتاترۋتيد) 48 اپتادا 24 پايىزعا دەيىن سالماق تاستاۋعا مۇمكىندىك بەرگەن.
مۇنىڭ سەبەبى تۇسىنىكتى: تابلەتكاداعى بەلسەندى زات قانعا جەتكەنشە اسقازان مەن باۋىردان وتەدى، سول جولدا اسەرىنىڭ ءبىر بولىگى جوعالادى.
سوعان قاراماستان تابلەتكالاردىڭ ءبىر ماڭىزدى ارتىقشىلىعى بار. ول - ۋكولدى توقتاتقاننان كەيىن سالماقتىڭ قايتا قوسىلۋ ماسەلەسىن شەشۋى مۇمكىن. زەرتتەۋلەر كورسەتكەندەي، ينەكسيانى دوعارعان ناۋقاستار ءبىر جىل ىشىندە جوعالتقان سالماعىنىڭ ۇشتەن ەكىسىن قايتا جيناپ الادى. ال تابلەتكالار نەگىزگى ەم اياقتالعان سوڭ، سالماقتى ۇستاپ تۇراتىن تەراپيا رەتىندە قولدانىلۋى ىقتيمال.
تابلەتكالاردان قاۋىپ بار ما؟
الايدا قولجەتىمدىلىكتىڭ ارتۋى جاڭا قاۋىپتەردى دە قاتار الا كەلەدى. تابلەتكالاردى ساقتاۋ، تاسىمالداۋ جانە قايتا ساتۋ الدەقايدا وڭاي. بۇل ولاردىڭ باقىلاۋسىز تۇردە جاسوسپىرىمدەرگە نەمەسە تاماقتانۋ بۇزىلىستارى بار ادامدارعا جەتۋ قاۋپىن كۇشەيتەدى.
ودان بولەك ينكرەتيندەر توبىنا جاتاتىن پرەپاراتتاردىڭ جاناما اسەرلەرى بار. ەڭ ءجيى كەزدەسەتىنى - جۇرەك اينۋ، قۇسۋ، ءىش ءوتۋ نەمەسە ءىش قاتۋ. كلينيكالىق سىناقتاردا اس قورىتۋ جۇيەسىنە قاتىستى شاعىمدار قاتىسۋشىلاردىڭ باسىم بولىگىندە تىركەلگەن. سيرەك بولسا دا، اسا اۋىر اسقىنۋلار كەزدەسۋى مۇمكىن: پانكرەاتيت، ءوت جولدارىنىڭ ءتۇيىلۋى، اسقازان اۋرۋلارى. سونىمەن قاتار بۇل پرەپاراتتار باسقا دارىلەردىڭ، سونىڭ ىشىندە گورمونالدى كونتراتسەپتيۆتەردىڭ اسەرىن تومەندەتۋى ىقتيمال.
قاۋىپتىڭ ءوزى سالىستىرمالى تۇردە از بولعانىمەن، پرەپاراتتار جاپپاي قولدانىلعان جاعدايدا ءبىر پايىزدىڭ ءوزى مىڭداعان ادامعا اسەر ەتۋى مۇمكىن. اسىرەسە مەديتسينالىق باقىلاۋ ءالسىز بولعان كەزدە بۇل ماسەلە وزەكتى بولا تۇسەدى.
2026-جىل وسى تۇرعىدا شەشۋشى كەزەڭ بولۋى ىقتيمال. ءدال سول كەزدە تابلەتكا تۇرىندەگى ارىقتاتاتىن پرەپاراتتاردىڭ شىنايى ومىردەگى تيىمدىلىگى، قانشالىقتى كەڭ تارالاتىنى جانە سەمىزدىكتى ەمدەۋدەگى ءتاسىلدى تۇبەگەيلى وزگەرتە الا ما، الدە جاڭا ماسەلەلەرگە جول اشا ما - سونىڭ ءبارى ايقىندالادى.