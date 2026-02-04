پاريجدە يلون ماسكتىڭ كومپانياسىنىڭ كەڭسەسىندە ءتىنتۋ جۇرگىزىلدى
استانا. KAZINFORM - پاريج پروكۋراتۋراسى يلون ماسككە تيەسىلى، X الەۋمەتتىك جەلىسىنىڭ يەسى سانالاتىن كومپانيانىڭ فرانسياداعى كەڭسەسىندە ءتىنتۋ جۇرگزىلگەنىن حابارلادى.
بۇل شارا قاڭتار ايىندا باستالعان تەرگەۋ اياسىندا جۇرگىزىلگەن. تەرگەۋگە X پلاتفورماسىنىڭ الگوريتمدەرى بەيتاراپ جۇمىس ىستەمەيدى دەگەن شاعىمدار سەبەپ بولعان. بۇل تۋرالى Kazinform DW گە سىلتەمە جاساپ حابارلايدى.
باسىلىمنىڭ جازۋىنشا، X كومپانياسى الگوريتمدەرىنىڭ ادىلدىگىنە قاتىستى ايىپتاۋلارعا تاپ بولعان.
پاريج پروكۋراتۋراسىنىڭ كيبەرقىلمىسقا قارسى بولىمشەسى فرانتسيانىڭ ۇلتتىق پوليتسياسىنداعى وسى باعىتتاعى ارنايى بولىممەن جانە ەۋروپولمەن بىرلەسىپ، يلون ماسككە تيەسىلى X كومپانياسىنىڭ پاريجدەگى وكىلدىگىندە ءتىنتۋ جۇرگىزگەن. بۇل تۋرالى پروكۋراتۋرا X جەلىسىندەگى پاراقشاسىندا مالىمدەپ، سونىمەن قاتار وسى الەۋمەتتىك جەلىدەن كەتەتىنىن جانە بۇدان بىلاي باسقا ارنالار ارقىلى حابار تاراتاتىنىن جازعان.
Reuters اگەنتتىگىنىڭ ناقتىلاۋىنشا، ءتىنتۋ 2025 -جىلدىڭ قاڭتارىندا فرانسۋز پارلامەنتشىلەرىنىڭ ءبىرىنىڭ شاعىمى نەگىزىندە باستالعان تەرگەۋ شەڭبەرىندە وتكەن. اڭگىمە «قايتا ورلەۋ» پارتياسىنان ۇلتتىق اسسامبلەيا دەپۋتاتى ەريك بوتورەل جايىندا بولۋى مۇمكىن. ول X جەلىسىندەگى «الگوريتمدەردىڭ ءبىرجاقتىلىعىنا»، پلاتفورمانى يلون ماسك ساتىپ العاننان كەيىن ونىڭ باسقارۋ جۇيەسىنە ارالاسۋ انىق ەكەنىنە نازار اۋدارىپ، بۇل جەلىدە «بارشاعا قاۋىپسىز ءارى سىيلاستىققا نەگىزدەلگەن ورتا قالىپتاستىرۋ بارعان سايىن قيىنداپ بارا جاتقانىن» ايتقان. سونىمەن قاتار فرانسياداعى ءبىر مەملەكەتتىك مەكەمەنىڭ كيبەرقاۋىپسىزدىك جونىندەگى ديرەكتورى دا X كە قاتىستى شاعىم تۇسىرگەن.
ونىڭ ايتۋىنشا، پلاتفورما الگوريتمى ەلەۋلى تۇردە وزگەرىپ، ساياسي تۇرعىدا ارانداتۋشى، ءناسىلشىل، ل گ ب ت+ قاۋىمداستىعىنا قارسى جانە گوموفوبيالىق كونتەنتتىڭ كۇرت كوبەيۋىنە جول اشقان.
ال 2025 -جىلدىڭ شىلدە ايىندا X كومپانياسى بۇل ايىپتاۋلاردى ساياسي استارى بار دەپ باعالاعان.
ءتىنتۋ اياقتالعان سوڭ يلون ماسك پەن X كومپانياسىنىڭ بۇرىنعى باس ديرەكتورى ليندا ياككارينو 20 -ءساۋىر كۇنى پاريج پروكۋراتۋراسىندا وتەتىن تىڭداۋعا شاقىرىلعانى بەلگىلى بولدى.
بۇدان بولەك، ماسكتىڭ xAI كومپانياسى ازىرلەگەن Grok چات-بوتىنا قاتىستى شاعىمداردان كەيىن تەرگەۋ اۋقىمى كەڭەيتىلدى. بۇل چات- بوت ناقتى ادامداردىڭ فوتوسۋرەتتەرى نەگىزىندە سەكسۋالدىق سيپاتتاعى بەينەلەر جاساي الادى دەگەن كۇدىككە ىلىنگەن. قازىر تەرگەۋ شەڭبەرىندە، سونىڭ ىشىندە، بالالار پورنوگرافياسىنىڭ تارالۋىنا جاردەمدەسۋ جانە سەكسۋالدىق مازمۇنداعى ديپفەيكتەر ارقىلى بەينەقۇقىقتى بۇزۋ كۇدىگى دە قاراستىرىلىپ جاتىر.
بۇعان دەيىن ەۋروكوميسسيا ءىرى تەحنولوگيالىق كومپانيالارعا قاتىستى بىرنەشە تەرگەۋدى جاقىن ايلاردا اياقتاۋدى جوسپارلاپ وتىرعانى حابارلانعان. X الەۋمەتتىك جەلىسىنە سالىنعان 120 ميلليون ەۋرو ايىپپۇلدان كەيىن جاڭا سانكتسيالىق شەشىمدەر قابىلدانۋى مۇمكىن.
وسىعان دەيىن يلون ماسك Grok جاساندى ينتەللەكت مودەلىنە جالاڭاش فوتولارعا قاتىستى ەسكەرتۋ جاساعانى تۋرالى جازدىق.