ءار وڭىردە اقپاراتتىق تەحنولوگيا مەكتەپتەر بولۋى ءتيىس - ءاليحان سمايىلوۆ

استانا. قازاقپارات - ۇكىمەت باسشىسى ءاليحان سمايىلوۆ وتاندىق IT سالاسىن دامىتۋداعى كەدەرگىلەردى اتادى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«ءبىلىم بەرۋ ءىسى مەن IT- ينفراقۇرىلىمدى دۇرىس، ساۋاتتى ۇيىمداستىرا ءبىلۋ قاجەت. ءبىز جاھاندىق IT- نارىقتىڭ تولىققاندى مۇشەسى بولۋعا ۇمتىلۋىمىز كەرەك. ول ءۇشىن ءاربىر وڭىردە ءوز IT- حابى مەن زاماناۋي IT- مەكتەپتەر بولۋى ءتيىس. الايدا، ءالى كۇنگە دەيىن كوپتەگەن وڭىردە سيفرلىق ينفراقۇرىلىم جوق. ماماندار دا جوقتىڭ قاسى. ازىرگە وڭىرلەر بۇل ماسەلەگە ءتيىستى كوڭىل ءبولىپ وتىرعان جوق. بۇل - ءاربىر اكىمنىڭ مىندەتى. دەگەنمەن، تابىستى مىسالدار دا بار. اتاپ ايتقاندا، الماتى جانە قاراعاندى وبلىستارىندا وڭىرلىك IT- حابتار مەن مەكتەپتەر جۇمىس ىستەيدى»، - دەدى ءاليحان سمايىلوۆ ۇكىمەت وتىرىسىندا.

ۇكىمەت باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، وڭتايلى تاجىريبەنى باسقا وڭىرلەرگە دە كەڭىنەن تاراتۋ قاجەت.

«سونداي- اق، ستارتاپ- جوبالاردى دامىتۋ ماسەلەسىندە سۇراقتار كوپ. باستاپقى كەزەڭدە ولاردى قولداۋعا كوڭىل بولىنگەنمەن، ءارى قاراي بيزنەستى كەڭەيتۋگە قاراجات تابىلماي قالادى. ونىڭ سوڭى جوبانىڭ ورتا جولدا توقتاپ قالۋىنا اكەلەدى. مۇنىڭ بارلىعى IT- يندۋستريانىڭ دامۋىنا كەدەرگى كەلتىرەدى. سالانىڭ ەكسپورتتىق الەۋەتى جوعالادى. بۇعان ءىرى بيزنەستى، بانكتەر مەن ۆەنچۋرلىق قورلاردى جانە باسقا دا قۇرالداردى تارتۋ قاجەت. ءبىز قولدا بار بارلىق مۇمكىندىكتەر مەن رەسۋرستاردى پايدالانۋىمىز كەرەك»، - دەيدى ول.

بيىل جەلتوقساننان باستاپ ەلىمىزدە IT ءپانىنىڭ مۇعالىمدەرى دايارلانا باستايدى. بۇل تۋرالى سيفرلىق دامۋ، يننوۆاتسيالار جانە ايەروعارىش ونەركاسىبى ءمينيسترى باعدات مۋسين ءمالىم ەتتى.

«TechOrda باعدارلاماسى اياسىندا IT كاسىبىن يگەرگىسى كەلەتىن قازاقستاندىقتارعا جەكە وزىق IT مەكتەپتەردە ۆاۋچەرلىك جۇيە نەگىزىندە ءبىلىم الۋ مۇمكىندىگى قاراستىرىلعان. جوبا اياسىندا ازاماتتار ءوزىنىڭ بىلىكتىلىگىن جەتىلدىرە الادى. مىسالى، بۇگىندە باعدارلاما بويىنشا 2000 ادام IT سالاسىن يگەردى. ولار جالاقىسى 450 مىڭ تەڭگە بولاتىن جۇمىسقا ورنالاسا الادى. حالىقارالىق سەرىكتەستەرمەن ىنتىماقتاستىق تا ەلىمىزدىڭ ادامي كاپيتالىنىڭ دامۋىنا وڭ ىقپالىن تيگىزەدى»، - دەدى باعدات مۋسين ۇكىمەت وتىرىسىندا.

ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، حالىقارالىق الىپ كومپانيالارمەن بىرگە وقۋ كۋرستارى ازىرلەنەدى.

«وسى باعىتتا قولداۋ كورسەتكەنى ءۇشىن عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگىنە العىس بىلدىرەمىن. وسى ترەندتى جالعاستىرۋ ءۇشىن بيىل 1- جەلتوقساننان باستاپ IT ءپانىنىڭ مۇعالىمدەرىن وقىتۋ تەتىگى ەنگىزىلەدى. وقۋ ساپاسىن ارتتىرۋ ءۇشىن جىل سوڭىنا دەيىن IT فاكۋلتەتتەرگە ءتيىستى ساپا ستاندارتتارىن ەنگىزۋ جۇمىستارىن باستادىق. ءبىز عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگىمەن بىرلەسىپ، وڭىرلىك وقۋ ورىندارىنداعى IT فاكۋلتەتتەرىنە ءتيىستى اۋديت جۇرگىزەمىز. جەرگىلىكتى اكىمدىكتەر وسى جۇمىستاردىڭ قارقىنىن ارتتىرۋ ءۇشىن وڭىرلەردە IT جوبالاۋ مەكتەپتەرىن قولداپ، بيزنەسپەن تىعىز جۇمىس جۇرگىزۋى كەرەك»، - دەيدى ول.

