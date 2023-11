مالايزيادا كونسەرتىن وتكىزگەن ديماش جەتى تىلدە ءان ايتتى - فوتو

كۋالا-لۋمپۋر. قازاقپارات - مالايزيا استاناسى كۋالا-لۋمپۋرداعى Axiata Arena-دا العاش رەت ديماش قۇدايبەرگەننىڭ جەكە كونسەرتى ءوتىپ، قازاق حالىق اسپاپتارىنىڭ ءۇنى اۋەلەدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات dimashnews.com سايتىنا سىلتەمە جاساپ.

مالايزياعا ديماشتىڭ ونەرىن، ونىڭ «Stranger» دەپ اتالاتىن الەمدىك دەڭگەيدەگى شوۋىن تاماشالاۋ ءۇشىن الەمنىڭ تۇپكىر-تۇپكىرنەن جانكۇيەرى جينالدى. شوۋ باعدارلاماسى كورەرمەندى ارتۇرلىلىگىمەن تاڭ قالدىردى. ديماش ءار ءتۇرلى ستيلدەر مەن جانرلاردا جەتى تىلدە كومپوزيتسيا ورىندادى.

ەۋروپا مەن امەريكا اۆتورلارىنىڭ «Golden» ،«If I never breathe again» ،«S. O. S» شىعارمالارى شىرقالدى. جاپوندىق اۆتور كوزي تاماكيدىڭ تەرەڭ جانە قايعىلى «Autumn strong» ءانى ديماشتىڭ «I am a Singer» جوباسىنداعى ساتتەردى ەسكە ءتۇسىردى. ءارتىستىڭ «Screaming» «Let it bە» كومپوزيتسيالارى جانە قىتاي تىلىندەگى «Battle of Memory» ساۋند-ترەگى دە ورىندالدى.

كومپوزيتور يگور كرۋتويدىڭ شىعارمالارى ديماشتىڭ شىعارماشىلىعىندا ماڭىزدى ورىن الادى. «Stranger» تيتۋلدىق ءانى، پوليفونيالىق «وليمپيكو»، سونداي-اق «اۆە ماريا» جانە بارلىق Dears-تىڭ سۇيىكتى «ليۋبوۆ ۋستاۆشيح لەبەدەي» ءانىن زال قوسىلا شىرقادى.

مالايزيالىق ءانشى سيتي نۋرحاليز كونسەرتتىڭ قوناعى بولدى، ول ءوزىنىڭ كەرەمەت ءحيتى «Bukan Cinta Biasa» جانە ءداستۇرلى «NIRMALA» ءانىن ايتتى.

شوۋ باعدارلاماسىندا كورەرمەندەر ارتىسپەن بىرگە قازاق تىلىندەگى «دايديداۋ» جانە «دۋرداراي» حالىق ءانىن، سونداي-اق قازاقستاندىق كومپوزيتورلار ايگۇل باجانوۆانىڭ «ماحاببات بەر ماعان»، ەدىلجان عابباسوۆتىڭ «Fly Away» جانە ديماشپەن بىرگە جازعان «Zhalyn» اندەرىن تىڭداپ، ورىندادى.

جاس كومپوزيتور ءابىلمانسۇر قۇدايبەرگەن ءوزىنىڭ العاشقى كومپوزيتورلىق جۇمىسى «Together» ءانىن ۇلكەن اعاسىمەن بىرگە ۇسىندى.

انا تىلىندە ەرەكشە اسەرلى شىعارمالاردى ورىنداعاننان كەيىن ديماش سۇيىكتى اتاسىنان ايىرىلعاننان كەيىنگى قيىن كۇندەردە قولداۋ كورسەتكەنى ءۇشىن جانكۇيەرلەرىنە العىس ايتتى.

«كونسەرتتىڭ ءوتۋ وتپەۋى ەكى تالاي ەدى، ءبىراق سىزدەردىڭ قولداۋىڭىزدىڭ ارقاسىندا ءبارى ويداعىداي ءوتىپ جاتىر. بىزگە اكەمىز ۇنەمى «ەگەر ءسوز بەرسەڭ، ناعىز ەر ادامشا سوزىڭدە تۇر»، - دەپ اقىل-وسيەتىن ايتاتىن.

شوۋدىڭ سوڭعى بولىمىندە يسپان تىلىندەگى «El amore en ti» ءىرى كومپوزيتورلىق جۇمىستارى جانە وسى كەشتە ەرەكشە اسەرلى بولعان «The story of one sky» رەكۆيەمى ورىندالدى…

«بۇل ارمان! مەن وتە باقىتتى ءارتىسپىن، ويتكەنى مەندە سىزدەردەي كەرەمەت تىڭداۋىشلارىم بار!» - دەپ ديماش ءوز جانكۇيەرلەرىن كەلەسى كونسەرتتەردە كۇتەتىنىن ايتتى.