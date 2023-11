پلاگيات جاساپ، ءان ۇرلادى دەپ ايىپتالعان ەد شيران سوتتا جاۋاپ بەردى - ۆيدەو

نيۋ-يورك. قازاقپارات - وسى اپتادا بريتان ءانشىسى ەد شيران نيۋ-يورك سوتىندا كۋالىك ەتتى.

وعان تانىمال Thinking Out Loud ءانى مارۆين گەيدىڭ 1973 -جىلعى Let's Get it On كومپوزيتسياسىنىڭ پلاگياتى دەگەن ايىپ تاعىلعان، دەپ حابارلايدى قازاقپارات Euronews اگەنتتىگىنە سىلتەمە جاساپ.

Thinking Out Loud - شيراننىڭ ەڭ تانىمال شىعارمالارىنىڭ ءبىرى، ول YouTube-تا 1 ميللياردتان استام مارتە قارالعان.

32 جاستاعى شيراندى ازاماتتىق پروتسەستە مارۆين گەيدىڭ تەڭ اۆتورى ەد تاۋنسەندتىڭ مۇراگەرلەرى كۋالىك ەتۋگە شاقىردى.

ولار بريتان جۇلدىزىن اۆتورلىق قۇقىقتى بۇزدى دەپ ايىپتاپ، ونىڭ 2014 -جىلعى حيتىنىڭ ايگىلى ترەكتەن «اينىمايتىنىن» مالىمدەدى.

دالەلدەردىڭ ءبىرى - شيران تىڭدارماندارىنىڭ 2014 -جىلعى كونسەرتتە تۇسىرگەن ۆيدەوسى، وندا ول ەكى ءاندى قاتار ورىندايدى.

ءانشىنىڭ ادۆوكاتتارى ۆيدەونى سوتتا قولدانۋعا قارسى بولعانىمەن سۋديا رۇقسات ەتتى.

ايىپتاۋشى تاراپتىڭ زاڭگەرلەرى بۇل ۆيدەونى «شيراننىڭ پلاگياتتى مويىنداۋى» دەپ اتادى.

سوتتا ءانشى كونسەرتتەرىندە بار بولعانى اندەردى ارالاستىرىپ ايتاتىنىن مالىمدەدى.

«مىسالى Let It Be-دەن No Woman No Cry-گە اۋىسامىز جانە سول سياقتى.. ساحنادا 20000 ادامنىڭ الدىندا تۇرىپ، وسىلاي پلاگيات جاساسام، اقىماقتىق بولار ەدى»، - دەپ جاۋاپ بەردى شيران ايىپتاۋلارعا.

مىنە، الگى ەكى ءان. ءوزىڭىز باعالاڭىز:

سوتقا ارىز 2017 -جىلى تۇسكەن، سوت وتىرىسى ەكى اپتاعا سوزىلادى دەپ كۇتىلىپ وتىر.

ەد شيران پلاگيات تۋرالى شاعىمدارعا ءبىرىنشى رەت تاپ بولىپ وتىرعان جوق.

2016 -جىلى وعان اتاقتى «Photograph» ءانى ۇرلانعان دەگەن ايىپ تاعىلدى. مارتين حاررينگتون مەن توم لەونارد بۇل كومپوزيتسيا The X Factor بايقاۋىنىڭ جەڭىمپازى مەتت كاردل ءۇشىن جازىلعان «Amazing» انىنە تىم ۇقساس دەپ مالىمدەدى. ولار شيراننان 20 ميلليون دوللار تالاپ ەتتى.

ءىس سول جىلدىڭ ءساۋىر ايىندا بىزگە بەيمالىم سومامەن شەشىلدى.

2022 -جىلى شيران 2017 -جىلعى Shape Of You حيتىنە قاتىستى سوتتا جەڭىسكە جەتتى. ول كەزدە ءانشى سامي چوكري مەن روسس و'دونوحيۋدىڭ 2015 -جىلعى Oh Why ءانىن كوشىردى دەپ ايىپتالدى.

«ءسوز تىركەستەرىنىڭ اراسىندا ۇقساستىق بولعانىمەن، ايتارلىقتاي ايىرماشىلىقتار بار»، - دەپ اتاپ وتكەن سۋديا شيراندى كىناسىز دەپ جاريالادى.