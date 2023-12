قازاقستاندا گيننەستىڭ جاڭا رەكوردى تىركەلدى

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - ەلورداداعى بەيبىتشىلىك جانە كەلىسىم سارايىندا «الەم مۋزىكاسى» جوباسى اياسىندا «The most nationalities in an orchestra» اتتى كونسەرتتىك ءىس-شارا ءوتتى.

الەمدىك جانە ءداستۇرلى دىندەر ليدەرلەرىنىڭ VII سەزىنە وراي ارنايى ۇيىمداستىرىلعان باعدارلامادا «ەڭ كوپۇلتتى وركەستر» اتالىمى بويىنشا الەمدىك رەكورد تىركەلىپ، گيننەس كىتابىنا ەنگىزىلدى.

جاڭا باستامانىڭ باستى ماقساتى - ەلىمىزدىڭ كوپەتنوستى جانە تولەرانتتى ەكەنىن الەمگە كەڭىنەن دارىپتەۋ. قازىرگى تاڭدا بۇكىل الەم قازاقستاندى 100-دەن استام ەتنوس پەن 18 كونفەسسيانىڭ وكىلدەرى تۇراتىن ەل رەتىندە تانيدى. مادەني ءىس-شاراعا سەنات ءتوراعاسى، الەمدىك جانە ءداستۇرلى دىندەر ليدەرلەرى سەزى حاتشىلىعىنىڭ باسشىسى ماۋلەن اشىمبايەۆ قاتىستى. ول ءوز سوزىندە VII سەزدىڭ بىرەگەيلىگى مەن تاريحي ماڭىزىنا توقتالىپ، فورۋمنىڭ ءدىنارالىق جانە وركەنيەتارالىق ديالوگتى ىلگەرىلەتۋدەگى ايرىقشا رولىنە نازار اۋداردى.

الداعى سەزد سانى جاعىنان عانا ەمەس، قاتىساتىن ءدىن ليدەرلەرىنىڭ مارتەبەسى مەن دەڭگەيى جاعىنان دا تاريحي ءىس- شارا بولادى. وسى فورۋمعا قاتىسۋ ءۇشىن الەمنىڭ 50-دەن استام ەلىنەن 100-دەن استام دەلەگاتسيا كەلەدى. سەزدە بەيبىتشىلىكتى قامتاماسىز ەتۋگە، ديالوگ پەن ىنتىماقتاستىق يدەولوگياسىن ىلگەرىلەتۋگە قاتىستى ماسەلەلەر تالقىلانادى. ءقازىر الەمدە ساياسي داعدارىس ورىن الىپ وتىر. كوشباسشىلاردىڭ كەلىسسوزدەر جۇرگىزۋى جانە ىمىراعا كەلۋى قيىن ماسەلەگە اينالدى. وسىنداي جاعدايدا رۋحاني كوشباسشىلاردىڭ بىرلەسىپ جۇمىس ىستەۋگە جانە الەمنىڭ ءار تۇكپىرىندەگى وزەكتى ماسەلەلەردى كوتەرىپ، ولاردى شەشۋگە دەگەن ۇمتىلىسىن ايرىقشا اتاپ وتكەن ءجون، - دەدى ماۋلەن اشىمبايەۆ.

سەنات ءتوراعاسى ءىس-شارانى ۇيىمداستىرۋشىلار مەن مۋزىكانتتاردى جاڭا رەكوردتىڭ تىركەلۋىمەن قۇتتىقتاي كەلە، ونەردە شەكارا بولمايتىنىن، مۋزىكا ادامزاتتى ءاردايىم يگىلىككە شاقىراتىنىن ايتتى.

«مادەنيەت پەن ونەر ۇلتىنا، دىنىنە جانە الەۋمەتتىك جاعدايىنا قاراماستان ادامداردى بىرىكتىرۋشى كۇشكە يە. بۇگىن ءبىز تاريحي وقيعانىڭ كۋاسى بولدىق. رەكوردتىڭ الەمدىك جانە ءداستۇرلى دىندەر ليدەرلەرىنىڭ VII سەزى قارساڭىندا تىركەلۋى دە ايرىقشا مانگە يە. بۇل - ءبىزدىڭ ەلىمىز ءۇشىن عانا ەمەس، بۇكىل الەم ءۇشىن، اسىرەسە، قازىرگىدەي قيىن-قىستاۋ كەزەڭدە ماڭىزدى وقيعا. جاڭا جوبانىڭ تۇپكى ماقساتى VII سەزدىڭ يدەولوگيالىق باعىتىمەن تولىق ۇندەسەدى. ول - ديالوگ، ىنتىماقتاستىق جانە الەمدەگى قازىرگى وزەكتى پروبلەمالاردى بىرلەسىپ شەشۋ سياقتى باسىمدىقتار»، - دەدى سەنات ءتوراعاسى.

ايتا كەتەيىك، «ەڭ كوپۇلتتى وركەستردىڭ» قۇرامىندا 75 ەتنوستىڭ وكىلدەرى بار. بارلىق مۋزىكانتتار رەسپۋبليكالىق جانە حالىقارالىق كونكۋرستاردىڭ لاۋرەاتتارى. كونسەرتتىك باعدارلاما بارىسىندا قازاقستان قۇراما وركەسترىنىڭ، ە. راحماديەۆ اتىنداعى مەملەكەتتىك اكادەميالىق فيلارمونيانىڭ كامەرالىق حورىنىڭ ورىنداۋىندا قازاقستاندىق اۆتورلاردىڭ مۋزىكالىق كومپوزيتسيالارى مەن الەمدىك شىعارمالار شىرقالدى. سونداي-اق بي ۇجىمدارى مەن باسقا دا ونەرپازدار ونەر كورسەتتى.

halyq-uni.kz