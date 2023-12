مەملەكەت باسشىسى قاتار ەكونوميكالىق فورۋمىنىڭ اشىلۋ راسىمىنە قاتىستى

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ قاتار ءامىرى تاميم بەن حاماد ءال ءتانيدىڭ جەكە شاقىرۋىمەن «جاھاندىق ەكونوميكانى قالىپقا كەلتىرۋدە تەڭدىككە قول جەتكىزۋ» اتتى ەكىنشى قاتار ەكونوميكالىق فورۋمىنىڭ اشىلۋ راسىمىنە قاتىستى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات اقوردانىڭ رەسمي سايتىنا سىلتەمە جاساپ.

اتالعان ماڭىزدى ءىس- شارا Bloomberg اگەنتتىگىنىڭ قولداۋىمەن ۇيىمداستىرىلدى جانە شەيح تاميم بەن حاماد ءال ءتانيدىڭ قامقورلىعىمەن وتكىزىلىپ وتىر. فورۋم «مەملەكەتتەردىڭ ەكونوميكالىق داعدارىستان شىعۋ ماسەلەسى» تاقىرىبىنا ارنالعان.

فورۋم جۇمىسىنا مەملەكەت باسشىسىنان بولەك توگو پرەزيدەنتى فور گناسسينگبە، ناميبيا پرەزيدەنتى حاگە گەينگوب، گرۋزيانىڭ پرەمەر- ءمينيسترى يراكلي گاريباشۆيلي، سونداي-اق ەۋروپا، ازيا جانە افريكا ەلدەرىنىڭ ءبىرقاتار ءمينيسترى مەن ۇكىمەتتەرىنىڭ لاۋازىمدى تۇلعالارى قاتىسادى.

سونىمەن قاتار فورۋم سەسسيالارىنا Honeywell, Asyad Group، يسلام دامۋ بانكى، Tesla, Qatar Airways, The Boeing Company, QatarEnergy, Kuwait Petroleum Corporation, Southwest Holdings, Accor، Marriott International, Tingo, National Petroleum Corporation of Namibia, MeTL Group, Volkswagen, Dorna Sports, International Airlines Group, Infarm, Vitol, Franklin Templeton, hyssenkrupp, Roubini Macro Associates, DAMAC Properties, Trip com Group, Standard Chartered, Exxon Mobil Corporation, Google Cloud جانە باسقا دا حالىقارالىق جەتەكشى كورپوراتسيالار مەن ۇيىمداردىڭ باسشىلارى جينالدى. پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ In Conversation with President Tokayev اتتى ارنايى پانەلدىك سەسسياعا قاتىسادى دەپ جوسپارلانعان.

ونى «Bloomberg Television» جۇرگىزۋشىسى مانۋس كرەنني جۇرگىزەدى. قاتار ەكونوميكالىق فورۋمىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا جاھاندىق ءوسىمنىڭ كەلەسى كەزەڭىنىڭ جوسپارى ازىرلەنىپ، پاندەميادان كەيىنگى الەمدى قالىپتاستىرۋ ءۇشىن ناقتى شەشىمدەر ۇسىنۋ كوزدەلىپ وتىر.