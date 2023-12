ديماش رەسەيدە تاعى ءبىر جاڭا ءانىنىڭ تۇساۋىن كەستى

نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - ديماش قۇدايبەرگەن رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ سوچي قالاسىنداعى «نوۆايا ۆولنا 2021» فەستيۆالىندە «Fly away» («جىراققا ۇشامىن») اتتى جاڭا كومپوزيتسياسىن تانىستىرعان بولاتىن.

Dimashnews رەسۋرسى جاڭا تۋىندىنىڭ شىعۋ تاريحى تۋرالى ماقالا جاريالادى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

سايتتىڭ جازۋىنشا، ءاننىڭ سازىن كومپوزيتور ەدىلجان عابباسوۆ شىعارعان. ال ءسوزىن دجوردان اراكەليان جازعان. ءماتىننىڭ اۆتورى ديماشتىڭ بەك- ۆوكاليسى بولىپ تا جۇمىس ىستەيدى. مۋزىكا يندۋسترياسىندا 20 جىلدان استام تاجىريبەسى بار ەدىلجان عابباسوۆ ءاننىڭ سازى ەرەكشە ءبىر شابىتتى شاقتا تۋعانىن ايتادى.





«ءبىر كۇنى كەشكى تىنىشتىقتا شابىت كەلگەنىن سەزىندىم. ميىمدا كەنەت ءبىر اۋەن پايدا بولدى. ىڭىلداپ ايتا باستاپ ەدىم، ساناما ديماشتىڭ ءۇنى جەتتى. سول ساتتە- اق، بۇل ءاندى ديماش شىرقاسا دەگەن وي كەلدى»، - دەپ ەسكە الادى كومپوزيتور.

بۇعان دەيىن ديماشتىڭ «Give Me Your Love», «Be With Me» سياقتى حيت اندەرىنىڭ ءسوزىن جازعان دجوردان اراكەليان بۇل جولى دا ءماتىننىڭ نەگىزگى مازمۇنىن ءانشىنىڭ ءوزى تاڭداعانىن ايتادى.

«ديماش ءسوز جازعىزار كەزدە استارىندا قانداي وي جاتۋى كەرەكتىگىن الدىن الا ايتادى. بۇل جاعىنا ول قاتتى ءمان بەرەدى. كەيدە ءتىپتى جاڭا كومپوزيتسيانىڭ دەمو- نۇسقاسىن ەشبىر ءماتىنسىز- اق شىرقاعان كەزدىڭ وزىندە ۇنىنەن ايتقىسى كەلگەن ويى مەنمۇندالاپ تۇرعانداي ساتتەر بولادى.

«Fly away» كومپوزيتسياسى - رۋحاني، شىعارماشىلىق ەركىندىك پەن وي ازاتتىعى تۋرالى ءان»، - دەيدى د. اراكەليان.

اۆتور: ەسىمجان ناقتىباي