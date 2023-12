برازيليالىق تانىمال ءانشى ديماشتىڭ ونەرىنە ءتانتى بولدى

نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - «لاتىن گرەممي» سىيلىعىنىڭ يەگەرى، برازيليادان كەلگەن تانىمال ءانشى پاۋلا فەرناندەس ديماش قۇدايبەرگەننىڭ شىعارماشىلىعىنا ءتانتى بولدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات dimashnews.com سايتىنا سىلتەمە جاساپ.

پاۋلا فەرناندەس - ايگىلى برازيليالىق ءانشى، ءان اۆتورى جانە مۋلتي- ينسترۋمەنتاليست. 11 -ساۋىردە ول Instagram-دا ديماشتىڭ «S. O. S» ءانىن ورىنداعانى تۋرالى پوست جاريالادى، وندا ول قازاقستاندىق ورىنداۋشىنىڭ شىعارماشىلىعى تۋرالى بىلاي دەپ جازبا قالدىرعان بولاتىن: «مىنە، «جاقسى ورىنداۋشى» تىركەسىنىڭ ەڭ ءدال انىقتاماسى. مەن بۇل بەينەنى تاڭقالا كوردىم جانە ونى سىزدەرمەن ءبولىسۋ ەڭ ءادىل شەشىم دەپ ويلادىم. جاي عانا فەنومەن! مەن بۇل بەينەجازباعا سىلتەمەنى ستوريزدە قالدىردىم، سوندىقتان سىزدەر دە ونى كورە الاسىزدار!»

برازيليالىق Dears بۇل وقيعاعا قاتتى قۋاندى. ولار پاۋلانىڭ جازعان پوستى ديماشتىڭ شىعارماشىلىعىن لاتىن امەريكاسىندا دا، بۇكىل الەمدە تانىمال ەتۋگە ايتارلىقتاي ىقپال ەتەدى دەپ سانايدى.

پاۋلا فەرناندەس 1984 -جىلى ميناس- جەرايس شتاتىنداعى سەتي- لاگواس قالاسىندا دۇنيەگە كەلگەن. ول 10 جاسىندا ءوزىنىڭ العاشقى «Paula Fernandes» البومىن شىعارىپ، ەرتە جاستان ءان ايتا باستادى. وسى ۋاقىتتا ءانشى ءتۇرلى ءىس- شارالاردا ونەر كورسەتتى، سونىمەن قاتار ءوز شىعارماشىلىعىن ناسيحاتتاۋ ءۇشىن تەلەديدار مەن راديو باعدارلامالارىنا قاتىستى. 1995 -جىلى انا رايو لاقاپ اتىمەن ءانشى كەلەسى «Voarei « البومىن شىعاردى. 2005 -جىلى ونىڭ جاڭا «Cançُەs do Vento Sul» («وڭتۇستىك جەلدىڭ اندەرى») ديسكىسى شىعارىلدى، ال 2007 -جىلى اعىلشىن تىلىندەگى «Dust in the Wind» («جەلدەگى شاڭ» ) شىعارماسى جارىق كوردى، ول كەيىننەن برازيليالىق «ءومىر پاراقتارى» تەلەحيكاياسىنىڭ ساۋندترەگى بولدى. 2008 -جىلى ءانشى Universal Music لەيبلمەن جۇمىس ىستەي باستادى جانە 2009 -جىلى بەسىنشى ستۋديالىق «پاس- پارو دە فوگو» البومىن شىعاردى. سول جەردەن تيتۋلدىق ترەك برازيليانىڭ مۋزىكالىق دياگراممالارىنىڭ شىڭىنا جەتتى، بۇل پاۋلانىڭ داڭقىن شىقاردى.

پاۋلا فەرناندەس ءوزىنىڭ مانسابىندا جازبالارىنىڭ 5,6 ميلليونعا جۋىق كوشىرمەسىن ساتتى. برازيليادان باسقا، ونىڭ گاسترولدەرى ەۋروپا، ا ق ش جانە افريكادا دا ءوتتى. 2011 -جىلى ول Google- ءدىڭ سۇرانىسى بويىنشا ەڭ تانىمال برازيليالىق تۇلعا بولدى. ءانشى Latin Grammy, Brazilian Music Multishow Award, Brazilian Music Award, my Nick Awards, Press Trophy, best of Year جانە Internet Trophy سياقتى ويىن- ساۋىق يندۋسترياسىندا بىرنەشە ماراپاتتارعا يە بولدى جانە ۇسىنىلدى. پاۋلا كوپتەگەن تانىمال مۋزىكانتتارمەن، سونىڭ ىشىندە پلاسيدو دومينگو، تەيلور سۆيفت، شانايا تۆەين، مايكل بولتون، حۋان، الەحاندرو سانسپەن بىرگە جۇمىس ىستەيدى. سونىمەن قاتار، ول برازيليالىق تەلەحيكايالار مەن فيلمدەردىڭ ساۋندترەكتەرىنە ارنالعان 20 دان استام ءان جازدى.