ديماش قاسىم-جومارت توقايەۆ جولداعان ەستافەتانى قابىلدادى
ءانشى Instagram-داعى پاراقشاسىندا ابايدىڭ «قاقتاعان اق كۇمىستەي كەڭ ماڭدايلى» اتتى ولەڭىن وقىعان ۆيدەوسىن جۇكتەدى.
«قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ @tokayev_online اعامىزدىڭ ماعان جولداعان اباي اتامىزدىڭ 175 جىلدىعىنا وراي ۇلى اقىننىڭ ولەڭدەرىنەن ءۇزىندى وقۋ ەستافەتاسىن زور قۇرمەتپەن قابىل الدىم». اتامىزدىڭ ونەرىن تاعى ءبىر مارتە الەمگە پاش ەتۋگە ءوز ۇلەستەرىن قوسۋ ءۇشىن وسى ەستافەتانى اقتوبە وبلىسىنىڭ اكىمى وڭداسىن سەيىل ۇلى ورازالين اعاما @aktobe_akparat، ر ف- نىڭ حالىق ءارتىسى يگور كرۋتوي @igorkrutoy65 اعامىزعا جانە مەنىڭ تىڭدارماندارىم #dears-تارعا جولدايمىن» دەپ جازدى ءانشى پوستىندا.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ق ر پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ 9 جاستاعى مەكتەپ وقۋشىسىنىڭ ەستافەتاسىن قابىل الىپ، ونى ءبىلىم جانە عىلىم ءمينيسترى اسحات ايماعامبەتوۆكە، مادەنيەت جانە سپورت ءمينيسترى اقتوتى رايىمقۇلوۆاعا جانە بۇكىل الەمدى مويىنداتقان تالانتتى ءانشى ديماش قۇدايبەرگەنگە جولداعان ەدى.
كەشە ءبىلىم جانە عىلىم ءمينيسترى اسحات ايماعامبەتوۆ ابايدىڭ «سەنبە جۇرتقا، تۇرسا دا قانشا ماقتاپ» ولەڭىن جاتقا وقىپ، ەستافەتانى ەلىمىزدىڭ ءبىلىم جانە عىلىم سالاسىنىڭ قىزمەتكەرلەرىنە، ۇستازدارعا، ج و و رەكتورلارىنا، وقۋشىلار مەن ستۋدەنتتەرگە جولدادى.
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Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев @tokayev_online ағамыздың маған жолдаған Абай атамыздың 175 жылдығына орай Ұлы ақынның өлеңдерінен үзінді оқу эстафетасын зор құрметпен қабыл алдым. Атамыздың өнерін тағы бір мәрте әлемге паш етуге өз үлестерін қосу үшін осы эстафетаны Ақтөбе облысының әкімі Оңдасын Сейілұлы Оразалин ағама @aktobe_akparat, РФ ның халық әртiсi Игорь Крутой @igorkrutoy65 ағамызға және менің тыңдармандарым. #dears -тарға жолдаймын. #Abai175 ____________________ С большим уважением я принял эстафету прочтения стихов от Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, посвященный 175-летию великого мыслителя и поэта Абая. В свою очередь я передаю эстафету акиму Актюбинской области - Ондасыну Сейиловчу Уразалину, Народному артисту Российской Федерации Игорю Яковлевичу Крутому, и моим дорогим #dears. ____________________ With great respect I accepted the challenge from Kasym-Zhomart Tokayev, the President of the Republic of Kazakhstan, devoted to 175 anniversary of Abay, the King of Kazakh literature, to recite a piece of great poet's verses. I throw down a challenge to contribute to making the verses of Abay known to the world to the governer of the Aktobe region - Ondasyn Seiyluly Orazalin, music composer of the Russian Federation - Igor Yakovlevich Krutoy, , and to My #Dears