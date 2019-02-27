قازاقستاندىق قىز الەمنىڭ ەڭ سىمباتتى فۋتبولشىلارىنىڭ رەيتينگىنە ەندى
وعان قازاقستان قۇراماسىنىڭ شابۋىلشىسى، رەسەيلىك «ەنيسەي» ءۇشىن ونەر كورسەتكەن ايدا گايستەنوۆا دا كىردى، - دەپ حابارلايدى Tengrinews.kz ءتىلشىسى Vesti.kz اقپارات پورتالىنا سىلتەمە جاساپ.
«قازاقستاندا دا ايەلدەر فۋتبولى بار. ايدا گايستەنوۆا ەلىنەن تىس جەردە وينايتىن قازاقستان قۇراماسىنىڭ مۇشەسى. بىلتىر رەسەيلىك «ەنيسەي» كلۋبىنا اۋىسقان، - دەپ جازادى باسىلىم. سونداي-اق، رەيتينگكە تاعى توعىز فۋتبولشى كىردى.
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Harper’s BAZAAR – первый в мире журнал о моде, стиле и светском обществе, вышедший в США в 1867 году. Начиная с 2004 года Harper’s BAZAAR издается в Казахстане! Журнал никогда не был консервативен: одной стороны, в его активе поддержка феминистского движения суфражисток, которые боролись за права женщин, с другой – многочисленные революции в модной фотографии. Сегодня Harper`s Bazaar издается в 39 странах и продается общим тиражом три миллиона экземпляров ежемесячно. С момента своего появления в 2004 году в Казахстане и по сей день Harper’s BAZAAR сохраняет позиции главного и самого авторитетного советника по моде и стилю, надежного путеводителя по миру роскоши и образу жизни. В то же время Harper’s BAZAAR не учит, не диктует, не навязывает. Он вдохновляет – и именно этим отличается от остальных журналов. В команде журнала только лучшие редакторы, стилисты и фотографы – лучшие в Казахстане, и лучшие во всем мире! Сайт harpersbazaar.kz запустился в 2014 году. С тех пор он стал не только полноценным гидом по главным тенденциям, событиям и богатейшему наследию Harper`s BAZAAR, но и открыл новую веху в истории издания. Для этого используются все возможности онлайн медиа, а также собственные съемки и спецпроекты.
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Harper’s BAZAAR – первый в мире журнал о моде, стиле и светском обществе, вышедший в США в 1867 году. Начиная с 2004 года Harper’s BAZAAR издается в Казахстане! Журнал никогда не был консервативен: одной стороны, в его активе поддержка феминистского движения суфражисток, которые боролись за права женщин, с другой – многочисленные революции в модной фотографии. Сегодня Harper`s Bazaar издается в 39 странах и продается общим тиражом три миллиона экземпляров ежемесячно. С момента своего появления в 2004 году в Казахстане и по сей день Harper’s BAZAAR сохраняет позиции главного и самого авторитетного советника по моде и стилю, надежного путеводителя по миру роскоши и образу жизни. В то же время Harper’s BAZAAR не учит, не диктует, не навязывает. Он вдохновляет – и именно этим отличается от остальных журналов. В команде журнала только лучшие редакторы, стилисты и фотографы – лучшие в Казахстане, и лучшие во всем мире! Сайт harpersbazaar.kz запустился в 2014 году. С тех пор он стал не только полноценным гидом по главным тенденциям, событиям и богатейшему наследию Harper`s BAZAAR, но и открыл новую веху в истории издания. Для этого используются все возможности онлайн медиа, а также собственные съемки и спецпроекты.