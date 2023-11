قازاقستاندا العاش رەت جاستاردىڭ ينتەرنەتتىك تەحنولوگيالار لاگەرى ۇيىمداستىرىلادى

استانا. قازاقپارات - ەلىمىزدە «تەڭ IT مۇمكىندىكتەر الەمى» اتتى جوبا باستالدى. اتالعان باستامانىڭ نەگىزگى ماقساتى - مۇمكىندىگى شەكتەۋلى جاستاردىڭ اقپاراتتىق تەحنولوگيالار سالاسىنداعى بىلىكتىلىگىن جەتىلدىرۋ، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

جوبا اياسىندا الدىمەن وتىنىمدەر قابىلدانادى. ال ىرىكتەۋدەن وتكەندەر ءتورت كۇندىك IT لاگەرگە جولداما الادى. سول جەردە ولار باعدارلامالاۋ، ءوز جوبالارىن ىسكە اسىرۋ، كوشباسشىلىق باعىت جانە كاسىپكەرلىك نەگىزدەرىن مەڭگەرەدى. لاگەر اياسىندا الەۋمەتتىك سالاعا ارنالعان IT جوبالار كونكۋرسى ۇيىمداستىرىلادى. سونىڭ ناتيجەسى بويىنشا ۇزدىك دەپ تانىلعان جوبالار قاجەتتى تەحنيكالىق جابدىقتار تۇرىندە گرانتتىق قولداۋعا يە بولادى. ءار جوباعا مەنتور بەكىتىلەدى.

جوبا اكىمشىسى زاحيرا بەگاليەۆانىڭ ايتۋىنشا، مۇمكىندىگى شەكتەۋلى بالالار مەكتەپ كەزىنەن باستاپ وقۋ ورىندارىنىڭ قولايسىزدىعى، ادىستەمەلىك وقۋلىقتاردىڭ بولماۋى سياقتى سانالۋان كەدەرگىلەرگە تاپ بولادى. سونىڭ سالدارىنان جوعارعى وقۋ ورنىنا ءتۇسۋ جانە جۇمىسقا ورنالاسۋ كەزىندە قيىندىقتار تۋىندايدى.

«تەڭ IT مۇمكىندىكتەر الەمى» جاستار لاگەرى» - بۇل كوپ مودۋلدى وقىتۋ كۋرسى عانا ەمەس، سونىمەن قاتار IT سالاسىنداعى تاجىريبە. باعدارلامالاۋ، ۆەب- ديزاين، جوبالاردى باسقارۋ، ۆەب- جاساقتاۋ، ۇلكەن ماسسيۆتى اقپاراتتارمەن جۇمىس ىستەۋ، كوشباسشىلىق قۇزىرەتتەرىن دامىتۋ، شەشەندىك، كوماندا قۇرۋ سالاسىنداعى ەڭ ۇزدىك ساراپشىلاردىڭ دارىستەرىنەن تۇراتىن كىرىسپە كۋرسى. باعدارلامانىڭ قورىتىندىسى بويىنشا شاعىن گرانتتار بەرىلەدى. قاتىسۋشىلار ءۇشىن باستى ماقسات - قازاقستاننىڭ بارلىق وڭىرىندە مۇمكىندىگى شەكتەۋلى ادامداردىڭ ءومىرىن جاقسارتۋ ءۇشىن ءوز يدەيالارىن قالىپتاستىرۋ جانە جۇزەگە اسىرۋ. «تەڭ IT مۇمكىندىكتەر الەمى» جاستار لاگەرى» جوباسىنىڭ ەڭ ۇزدىك تۇلەكتەرى جوبا سەرىكتەستەرىنىڭ بىرىنە جۇمىسقا ورنالاسۋ مۇمكىندىگىنە يە بولادى» ، - دەدى ز. بەگالييەۆا استانادا وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.

اتالعان باستامانىڭ سەرىكتەستەرى - «ەرەكشە تاڭداۋ شەلەك» كورپوراتيۆتىك قورى مەن «Samruk-Kazyna Trust» قورى. جوبانىڭ الەۋمەتتىك جەلىدەگى حەشتەگى - #ITeachMe.