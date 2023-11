گازدالعان سۋسىننىڭ بۇيرەككە اسا قاۋىپتى ەكەنى دالەلدەندى

استانا. قازاقپارات - گازدالعان ءتاتتى سۋسىنداردى ءىشۋ سەمىزدىككە الىپ كەلۋمەن قاتار، بۇيرەكتىڭ قاتەرلى اۋرۋلارىنا دا سوقتىرۋى مۇمكىن.

Clinical Journal of the American Society of Nephrology جۋرنالىنا ماقالا جاريالاعان دارىگەر عالىمدار وسىنداي تۇجىرىم جاسادى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

د د س ۇ بەرگەن قازىرگى مالىمەتتەرگە قاراعاندا، جەر شارىنىڭ ءار ءۇشىنشى تۇرعىنى ارتىق سالماقتان، شامامەن 15 پايىزى سەمىزدىكتىڭ اۋىر فورمالارىنان زارداپ شەگەدى.

كوپتەگەن دارىگەرلەر مەن عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، بۇگىنگى تاڭدا مۇنىڭ باستى سەبەبى - قانت جانە ءتاتتى سۋسىندار. بۇلار سوڭعى ون- جيىرما جىلدا بۇكىل الەمگە تانىمال بولىپ وتىر.

ەكى جىل بۇرىن ا ق ش زەرتتەۋشىلەرى گازدالعان ءتاتتى سۋسىنداردى شامادان تىس ءىشۋدىڭ سالدارىنان جىل سايىن 184 مىڭ ادام كوز جۇماتىندىعىن انىقتاعان بولاتىن. سونىڭ باسىم بولىگى ا ق ش جانە لاتىن امەريكاسى ەلدەرىنىڭ ۇلەسىنە تيەسىلى.