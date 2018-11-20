اقىرىنداپ جاقىنداي بەردى: ەسىك كولىنە قىدىرىپ بارعان الماتىلىق وتباسى قاسقىردى جولىقتىرعان
وقيعا وتكەن جەكسەنبى، 18 - قاراشادا، ورىن العان. الماتىلىق وتباسى دەمالىسىن تازا اۋادا وتكىزبەك بولىپ، ەسىك كولىنە بارىپتى.
«بالالار مۇز ويىعىنا ءتۇسىپ كەتپەس ءۇشىن، ولارعا قاراپ ءجۇردىم. ءبىر كەزدە «ءيتتىڭ» بىزگە قاراي اقىرىنداپ ءجۇرىپ كەلە جاتقانىن بايقادىم. ەشتەڭە بولماعانداي بالالارعا قاراۋدى جالعاستىرا بەردىم. الايدا «ءيتتىڭ» بىزگە ودان سايىن جاقىنداپ كەلە جاتقانىن كوردىم. سوندا عانا جۇبايىما بىزگە قاراي يت كەلە جاتقانىن ايتتىم. ارادا بىرنەشە سەكۋند وتكەننەن كەيىن ول: «بۇل قاسقىر!» - دەپ ايقايلاپ جىبەردى (ايەلىم بەكەرگە مال دارىگەرى ەمەس قوي) » ، - دەپ جازدى جومارت جۇنىسبەكوۆ Instagram-پاراقشاسىندا.
سونىمەن قاتار ول جىرتقىشپەن بەتپە- بەت كەلگەن وتباسى قاتتى شوشىعانىن ايتتى.
ەر ادامنىڭ سوزىنشە، ولار قاسقىردى سۋىق كوزقاراسپەن جانە تاستارمەن قورقىتۋعا تىرىسقان. ابىروي بولعاندا، قاسقىر ەشكىمگە تيىسپەگەن.
«بالالار مۇنداي وقيعا ءۇشىن ريزا. ال ءبىز قايران قالدىق» ، - دەيدى وتاعاسى.
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Итак, знакомьтесь - Волк, или серый волк, или обыкнове́нный волк[1] (лат. Canis lupus) — вид хищных млекопитающих из семейства псовых (Canidae). [Из Википедии]. . Наше знакомство было весьма неожиданным, можно даже сказать - экстремально не запланированным!!! Учитывая, что вместе со мной была вся семья 🙈 . Кароч, пока @mrs.doktor.kz снимала на видео прекрасные просторы Озера Есик, я следил за детьми чтоб они не провалились в прорубь! Тут я замечаю, что к нам не спеша, даже вольяжно подкрадывается "собачка". Я как ни в чем не бывало продолжаю смотреть за детьми, и понимаю что "собаченка" всё ближе и ближе... Тут я говорю @mrs.doktor.kz что к нам идёт собака, и через долю секунды слышу её вопль "ЭТО ВООООООЛК!!!" 🐺 (не зря же она ветеринар). Лично я, хотел даже селфи замутить с собачкой)))) . Представляете какую дозу адреналина мы испытали за последующие минуты??? Конечно же нет!!! И не верьте, когда говорят, что адреналин не имеет цвета и запаха!!! Это ложь и провокация!!! Я почувствовал буквально всё в радиусе 10 км!!! 🤣🤣🤣 . Кароч, деваться некуда, звать на помощь тоже нема, пришлось отпугивать дикого хищника камнями и хладнокровным взглядом, хотя я догадываюсь что в моих глазах была полная 💩💩💩 ...опа))) . . В итоге, мы не заметили как оказались в машине, живые с до ужаса тахикардией, остальное просто стерлось с памяти напрочь! . . Слава Всевышнему всё обошлось, дети довольны пережитым экстримом, а мы просто в ауте 😜🤪 #волк #wild #wolf #meeting #знакомство #lake #winter #fun