اقىرىنداپ جاقىنداي بەردى: ەسىك كولىنە قىدىرىپ بارعان الماتىلىق وتباسى قاسقىردى جولىقتىرعان

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Итак, знакомьтесь - Волк, или серый волк, или обыкнове́нный волк[1] (лат. Canis lupus) — вид хищных млекопитающих из семейства псовых (Canidae). [Из Википедии]. . Наше знакомство было весьма неожиданным, можно даже сказать - экстремально не запланированным!!! Учитывая, что вместе со мной была вся семья 🙈 . Кароч, пока @mrs.doktor.kz снимала на видео прекрасные просторы Озера Есик, я следил за детьми чтоб они не провалились в прорубь! Тут я замечаю, что к нам не спеша, даже вольяжно подкрадывается "собачка". Я как ни в чем не бывало продолжаю смотреть за детьми, и понимаю что "собаченка" всё ближе и ближе... Тут я говорю @mrs.doktor.kz что к нам идёт собака, и через долю секунды слышу её вопль "ЭТО ВООООООЛК!!!" 🐺 (не зря же она ветеринар). Лично я, хотел даже селфи замутить с собачкой)))) . Представляете какую дозу адреналина мы испытали за последующие минуты??? Конечно же нет!!! И не верьте, когда говорят, что адреналин не имеет цвета и запаха!!! Это ложь и провокация!!! Я почувствовал буквально всё в радиусе 10 км!!! 🤣🤣🤣 . Кароч, деваться некуда, звать на помощь тоже нема, пришлось отпугивать дикого хищника камнями и хладнокровным взглядом, хотя я догадываюсь что в моих глазах была полная 💩💩💩 ...опа))) . . В итоге, мы не заметили как оказались в машине, живые с до ужаса тахикардией, остальное просто стерлось с памяти напрочь! . . Слава Всевышнему всё обошлось, дети довольны пережитым экстримом, а мы просто в ауте 😜🤪 #волк #wild #wolf #meeting #знакомство #lake #winter #fun

Публикация от Dr. Zhomart Junusbekov (@doktor.kz) 18 Ноя 2018 в 6:55 PST