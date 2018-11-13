شىمكەنتتە جولدىڭ قارسى باعىتىنا شىعىپ كەتكەن ەكى جۇرگىزۋشى ۇستالدى
جول ەرەجەلەرىن ورەسكەل بۇزعان جۇرگىزۋشىلەر قولعا ءتۇستى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.
ايتا كەتەيىك، ينستاگرام الەۋمەتتىك جەلىسىنە سالىنعان بەينەجازبادا «لەكسۋس 570» جانە «كرايسلەر» كولىكتەرىنىڭ جول ەرەجەسىن بۇزعانى ءتۇسىپ قالعان. قالالىق پ د مالىمەتىنشە، جول- پاترۋل پوليتسياسى پولكىنىڭ قىزمەتكەرلەرى ولاردى ۇستاپ، اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتقان.
«جول ەرەجەسىن بۇزعاندار اكىمشىلىك قۇقىقبۇزۋشىلىق كودەكسىنىڭ ءتورت بابى بويىنشا، اتاپ ايتقاندا 606 («جول جۇرىسىنە قاتىسۋشىنىڭ جول ءجۇرىسى قاعيدالارىن اۆاريالىق جاعداي تۋعىزۋعا اكەپ سوققان بۇزۋشىلىعى»)، 614 («كولىك قۇرالدارىنىڭ جۇرۋىنە كەدەرگى كەلتىرۋ»)، 590 («كولىك قۇرالدارىن پايدالانۋ قاعيدالارىن بۇزۋ»)، 596 («كولىك قۇرالىن جولدىڭ ءجۇرۋ بولىگىندە ورنالاستىرۋ، قارسى ءجۇرىپ ءوتۋ نەمەسە باسىپ وزۋ قاعيدالارىن بۇزۋ») باپتارى بويىنشا كىنالى دەپ تانىلىپ وتىر. كولىك تىزگىندەگەندەردى جۇرگىزۋشىلىك قۇقىنان ايىرۋ ماسەلەسىن سوت شەشەدى» دەلىنگەن حابارلامادا.
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В Шымкенте задержаны участники опасного челленджа «по встречке» ⠀ В социальных сетях распространилось видео, на котором в Шымкенте по проспекту Кунаева водители двух автомобилей ехали по встречной полосе, нарушая правила дорожного движения РК. ⠀ Дорожно-патрульной полицией были приняты экстренные меры к задержанию нарушителей и привлечение их к административной ответственности. С ними проведена разъяснительная беседа о необходимости соблюдения правил дорожного движения, — сообщили в пресс-службе ДП Шымкента. ⠀ Как стало известно, водители очень крутых иномарок «Лексуса 570» и «Крайслера» нарушили сразу четыре статьи Кодекса РК «Об административных правонарушениях»: Статью 606. Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки, Статью 614. Создание препятствий для движения транспортных средств, Статью 590. Нарушение правил эксплуатации транспортных средств, Статью 596. Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона. ⠀ Решение о лишении лихачей прав и на какой срок примет суд. ⠀ 📰: otyrar.kz #shymkentonline #shymkent #шымкент