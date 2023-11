مالايزيا ۋنيۆەرسيتەتى قازاقستاندىق تۇلەكتەرگە گرانت بولەدى

استانا. قازاقپارات - مالايزياداعى Albukhary International University از قامتىلعان جانە كوپبالالى وتباسىلاردان شىققان تۇلەكتەر ءۇشىن تەگىن ءبىلىم الۋ مۇمكىندىگىن ۇسىنادى، دەپ حابارلايدى «بولاشاق» حالىقارالىق باعدارلامالار ورتالىعى.

ج و و جىل سايىن مالايزيانىڭ ۇزدىك ۋنيۆەرسيتەتتەرىنىڭ الدىڭعى قاتارىندا تۇرادى.

ۋنيۆەرسيتەت از قامتىلعان وتباسىلاردان شىققان ستۋدەنتتەر ءۇشىن ىسكەرلىك اكىمشىلىك باكالاۆريۆاتى (Bachelor of Business Administration)؛ ماركەتينگ سالاسىنداعى باكالاۆريات (Bachelor of Business Administration in Marketing)؛ ادامي رەسۋرستاردى باسقارۋ سالاسىنداعى باكالاۆريات (Bachelor of Business Administration in Human Resources) سىندى باعدارلامالار بويىنشا تەگىن وقۋ، تاماق جانە تۇراتىن ءۇي بولەدى.

قۇجاتتار 2018-جىلعى 30- قىركۇيەككە دەيىن قابىلدانادى. بايقاۋعا 18-25 جاس ارالىعىنداعى تۇلەكتەر قاتىسا الادى. ۋنيۆەرسيتەتكە قابىلداۋ تالاپتارى تۋرالى مىنا سىلتەمە بويىنشا بىلۋگە بولادى.