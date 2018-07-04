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    08:08, 04 - شىلدە 2018 | GMT +6

    وزبەكستان پرەزيدەنتى: نۇرسۇلتان ءابىش ۇلى - وتە پروگرەسشىل ادام

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    استانا. قازاقپارات - وزبەكستان پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەيەۆ ەلباسى تۋرالى ايتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

    «نۇرسۇلتان ءابىش ۇلى - وتە پروگرەسشىل ادام. ومىردە دە رەفورماتور. بۇكىل الەم قازاقستاننىڭ تاۋەلسىزدىك جىلدارىنداعى جەتىستىكتەرىنە نازار اۋدارادى»، - دەدى شاۆكات ميرزيەيەۆ ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديو كەشەنىنىڭ ينستاگرامداعى پاراقشاسىندا جاريالانعان بەينەروليكتە.

    Шавкат Мирзиеев:«Нурсултан Абишевич-очень прогрессивный человек. Он очень стремится к реформам. Он вообще реформатор в своей жизни. И вот можно посмотреть за эти годы Независимости, чего достиг Казахстан. Весь мир смотрит на те достижения, которые достиг Казахстан за эти годы Независимости». В скором времени опубликуем наш новый фильм, а пока подписывайтесь на наш YouTube канал и Твиттер и будьте в курсе последних новостей и наших творческих новинок. ⠀ Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиеев: «Нұрсұлтан Әбішұлы - өте прогресшіл адам. Өмірде де реформатор. Бүкіл әлем Қазақстанның тәуелсіздік жылдарындағы жетістіктеріне назар аударады". Жуырда көптен күткен фильмімізді ұсынбақшымыз,біздің YouTube арнамызға және Твиттер парақшамызға жазылып, соңғы жаңалықтардан әрқашан хабардар болып жүріңіздер. ⠀ ⠀ #ТРК #Казахстан #Назарбаев #Узбекистан #Мирзиеев #интервью #СНГ ⠀

    Публикация от Президент Телерадиокешені (@ptrk.kz) 3 Июл 2018 в 10:31 PDT

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