وزبەكستان پرەزيدەنتى: نۇرسۇلتان ءابىش ۇلى - وتە پروگرەسشىل ادام

Шавкат Мирзиеев:«Нурсултан Абишевич-очень прогрессивный человек. Он очень стремится к реформам. Он вообще реформатор в своей жизни. И вот можно посмотреть за эти годы Независимости, чего достиг Казахстан. Весь мир смотрит на те достижения, которые достиг Казахстан за эти годы Независимости». В скором времени опубликуем наш новый фильм, а пока подписывайтесь на наш YouTube канал и Твиттер и будьте в курсе последних новостей и наших творческих новинок. ⠀ Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиеев: «Нұрсұлтан Әбішұлы - өте прогресшіл адам. Өмірде де реформатор. Бүкіл әлем Қазақстанның тәуелсіздік жылдарындағы жетістіктеріне назар аударады". Жуырда көптен күткен фильмімізді ұсынбақшымыз,біздің YouTube арнамызға және Твиттер парақшамызға жазылып, соңғы жаңалықтардан әрқашан хабардар болып жүріңіздер. ⠀ ⠀ #ТРК #Казахстан #Назарбаев #Узбекистан #Мирзиеев #интервью #СНГ ⠀

Публикация от Президент Телерадиокешені (@ptrk.kz) 3 Июл 2018 в 10:31 PDT