استاناداعى مينيسترلىكتەر ءۇيى مىڭ قۇبىلىپ تۇر - كەسكىن
«ەلوردانىڭ سول جاعالاۋى تاۋلىكتىڭ قاي كەزىندە دە كوركەم. تۇنگى ۋاقىتتا اكىمشىلىك عيماراتتاردىڭ، تۇرعىن ۇيلەردىڭ، مونۋمەنتتەردىڭ، كوپىرلەردىڭ كوركىن دەكوراتيۆتى جارىقتاندىرۋ اشىپ تۇرادى. ەندى وسىنداي جارىقتاندىرۋ قويىلعان نىسانداردىڭ قاتارىنا مينيسترلىكتەر ءۇيى دە قوسىلدى. عيمارات قابىرعاسىندا ««جان جۇرەگىم - استانا!»، «سەردتسە موە - استانا!»، «XPO 2017 - Future Energye» سىندى جازۋلاردى وقۋعا بولادى»، - دەپ حابارلايدى ەلوردانىڭ ەسىل اۋدانىنىڭ اكىمدىگى.
ايتا كەتەيىك، اۋداندا بارلىعى 143 نىسانعا دەكوراتيۆتى جارىقتاندىرۋ جاسالعان.
Левый берег столицы прекрасен в любое время суток. Ночью красоту административныx зданий, жилыx домов, монументов, мостов подчеркивает декоративная подстветка. Одним из новыx объектов, где установлена такая подстветка, является Дом министерств. На фасаде здания можно прочесть "Жан жүрегім - Астана!", "Сердце мое - Астана!", "EXPO 2017 - Future Energy". Всего акиматом района "Есиль" обслуживается 143 объекта с декоративной подсветкой. Мониторинг световой иллюминации проводится ежедневно. В случае выявлений дефектов подсветки, меры по устранению замечаний принимаются незамедлительно.