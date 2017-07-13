استاناداعى مينيسترلىكتەر ءۇيى مىڭ قۇبىلىپ تۇر - كەسكىن

Левый берег столицы прекрасен в любое время суток. Ночью красоту административныx зданий, жилыx домов, монументов, мостов подчеркивает декоративная подстветка. Одним из новыx объектов, где установлена такая подстветка, является Дом министерств. На фасаде здания можно прочесть "Жан жүрегім - Астана!", "Сердце мое - Астана!", "EXPO 2017 - Future Energy". Всего акиматом района "Есиль" обслуживается 143 объекта с декоративной подсветкой. Мониторинг световой иллюминации проводится ежедневно. В случае выявлений дефектов подсветки, меры по устранению замечаний принимаются незамедлительно.

Публикация от Акимат района "Есиль" г.Астаны (@esilakimat) Июл 12 2017 в 8:36 PDT