ديماش قۇدايبەرگەن جەكە كونسەرتىندە كورەرمەندى نەمەن تاڭعالدىردى - فوتو

30 مىڭ ورىندىق ارەناداعى كەش 2,5 ساعاتقا جالعاستى. ول بەس بولىمنەن تۇردى، ءانشى كورەرمەندەر الدىندا ءارتۇرلى وبرازدا ونەر كورسەتتى.





ساحنا ورتاسىنا فونتان ورنالاستىرىلعان. ديماش حالىق ءانى «دايديداۋدى» ورىنداماس بۇرىن، ساحنادا ءجۇز دومبىراشىمەن بىرگە كۇي وينادى. ديماش ءتورت تىلدە ءان شىرقادى: قازاق، اعىلشىن، قىتاي جانە فرانسۋز. ولاردىڭ اراسىندا ونىڭ الەم ەلدەرىندەگى جانكۇيەرلەرى ءسۇيىپ تىڭدايتىن SOS d'un terrien en détress, All by myself جانە باسقالارى بار.





«گۇلدەي»، گۇلدەي» ءانىن ورىنداعان كەزدە جاس ورىنداۋشى تىڭدارمانداردى گۇلدەردىڭ استىنا كومكەردى. قالىڭ جۇرت اندەردىڭ تاعى ءبىرىن اۋەدە قالىقتاعان ديماشتى قىزىقتاي وتىرىپ تىڭدادى.





ەموتسياعا تولى كورەرمەندەردىڭ ءبىرى ق ر ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ بولدى. ول ديماشتىڭ ەسىمىن جانە «جارايسىڭ!» دەگەن سوزدەردى وزگەلەرمەن بىرگە قوسىلىپ ايعايلاپ ايتىپ، «ماحاببات» سەكىلدى ليريكالىق اندەرگە ۇيالى تەلەفونىنىڭ شامىن قوسىپ تۇردى.





بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، ديماش قۇدايبەرگەننىڭ استاناداعى «باستاۋ» اتتى كونسەرتىنە شەتەلدەن، سونىڭ ىشىندە قىتاي، رەسەي، ۋكراينا، ا ق ش جانە ەۋروپادان جۇزدەگەن قوناق كەلدى.





ديماشپەن بىرگە ءبىر ساحنادا قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن ءارتىسى، تانىمال وپەرا ءانشىسى مايرا مۇحامەد قىزى، قىتايدىڭ بەلگىلى ءانشىسى تەرري لين، ەۆروۆيدەنيە-2012 جەڭىمپازى لورين (شۆەتسيا)، ۇلى بريتانيا ءانشىسى سوفي ەليس بەكستور جانە رەسەيلىك ورىنداۋشى كريستينا ورباكايتە ونەر كورسەتتى.







ديماشتىڭ شىعارماشىلىق كەشى 100 پايىز جاندى داۋىستا وتەتىندىگىن ونىڭ اكەسى ءارى پروديۋسەرى قانات ايتبايەۆ باسپا ءسوز ءماسليحاتى بارىسىندا ءمالىم ەتكەن بولاتىن. «استانا ارەنا» ستاديونىندا وتكەن كونسەرتكە حالىق ەش كەدەرگىسىز جەتۋ ءۇشىن ەكى كوشەدە كولىك قوزعالىسىنا شەكتەۋ قويىلدى.



































