ارگەنتينالىقتار سۋ بەتىندە قالقىپ تۇرۋدىڭ الەمدىك رەكوردىن جاڭارتپاق
استانا. KAZINFORM - ارگەنتينانىڭ مار-چيكيتا كولىنىڭ جاعاسىنا جۇزدەگەن ادام جينالىپ، ءبىر مەزەتتە سۋدا قالقىپ تۇرعان ادامداردىڭ ەڭ ۇلكەن توبى رەتىندە گيننەستىڭ الەمدىك رەكوردىن ورناتۋعا جانە 2017-جىلى ەپەكۋەن كولىندە تىركەلگەن كورسەتكىشتەن اسىپ تۇسۋگە تالپىنىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى Euronews.
جۇزدەگەن ادام ارگەنتينانىڭ سۋى تۇزدى مار- چيكيتا كولىنىڭ جاعاسىنا جينالىپ، ءبىر ۋاقىتتا سۋدا قالقىپ تۇراتىن ادامدار سانى بويىنشا جاڭا گيننەس رەكوردىن ورناتۋعا ارەكەت ەتتى.
ميرامار قالاسىندا وتەتىن بۇل شارا ەكىنشى جىل قاتارىنان ۇيىمداستىرىلىپ وتىرعان «Festival de la Planchita» فەستيۆالى اياسىندا ءوتىپ جاتىر. ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ ماقساتى — شامامەن ون جىل بۇرىن ورناتىلعان رەكوردتان اسىپ ءتۇسۋ ءۇشىن كەمىندە 1941 قاتىسۋشىنى جيناۋ.
قازىرگى قولدانىستاعى رەكورد 2017 -جىلى ارگەنتينانىڭ تاعى ءبىر تۇزدى لاگۋنا - ەپەكۋەن كولىندە ورناتىلعان. ول كەزدە 1941 ادام سۋدا الىپ تىزبەك قۇراپ، رەكوردقا قول جەتكىزگەن ەدى.
جاڭا رەكوردتى جاڭارتۋ ءۇشىن ۇيىمداستىرۋشىلار سۋعا كەمىندە 1942 ادامدى شىعارۋى كەرەك. قاتىسۋشىلار بەلگىلەنگەن ۋاقىت بويى ەشقانداي سىرتقى كومەكسىز سۋدا قالقىپ تۇرۋى ءتيىس.
مار-چيكيتا كولىندەگى سۋدىڭ تۇزدىلىعى وتە جوعارى بولعاندىقتان، بۇل ورىن وسىنداي سىناق ءۇشىن اسا قولايلى سانالادى. سۋ وزدىگىڭنەن قالقىپ تۇرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، سوندىقتان ءتىپتى ءجۇزۋدى ەندى ۇيرەنىپ جۇرگەن ادامداردىڭ ءوزى دە وڭايلىقپەن سۋ بەتىندە تۇرا الادى.