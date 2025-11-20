ق ز
    ارمەنيا پرەمەر-ءمينيسترى نيكول پاشينيان استاناعا كەلدى

    استانا. KAZINFORM - ارمەنيا رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەمەر-ءمينيسترى نيكول پاشينيان رەسمي ساپارمەن استانا قالاسىنا كەلدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Бектенов ва Пашинян
    Фото: Ҳукумат

    باعدارلاما اياسىندا 21-قاراشا كۇنى ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتىڭ وزەكتى ماسەلەلەرى بويىنشا ءبىرقاتار كەزدەسۋ جوسپارلانعان.

    Пашинян
    Фото: Ҳукумат

    پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ شاقىرۋىمەن ارمەنيا پرەمەر-ءمينيسترى نيكول پاشينيان 20-21-قاراشا كۇندەرى استاناعا رەسمي ساپارمەن كەلەتىنىن جازعان بولاتىنبىز.

    Армения Премьер-министрі Никол Пашинян Астанаға келді
    Фото: Үкімет
    Armenian PM Nikol Pashinyan lands in Astana
    Photo credit: Kazakh Government

     

