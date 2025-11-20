18:46, 20 - قاراشا 2025 | GMT +5
ارمەنيا پرەمەر-ءمينيسترى نيكول پاشينيان استاناعا كەلدى
استانا. KAZINFORM - ارمەنيا رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەمەر-ءمينيسترى نيكول پاشينيان رەسمي ساپارمەن استانا قالاسىنا كەلدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
باعدارلاما اياسىندا 21-قاراشا كۇنى ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتىڭ وزەكتى ماسەلەلەرى بويىنشا ءبىرقاتار كەزدەسۋ جوسپارلانعان.
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ شاقىرۋىمەن ارمەنيا پرەمەر-ءمينيسترى نيكول پاشينيان 20-21-قاراشا كۇندەرى استاناعا رەسمي ساپارمەن كەلەتىنىن جازعان بولاتىنبىز.