پارلامەنت پەن ۇكىمەت بيۋجەتتىڭ اشىقتىعىن قامتاماسىز ەتەدى - سەنات ءتوراعاسى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن سەنات ءتوراعاسى ماۋلەن اشىمبايەۆ بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنا ارنالعان بريفينگتە مەملەكەتتىك ورگانداردى ءبىر-بىرىنە قارسى قويماۋعا شاقىردى.
ول مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرمالارى اياسىندا پارلامەنت تە، ۇكىمەت تە بيۋجەت-سالىق رەفورماسىن جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن بىرلەسىپ جۇمىس ىستەپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
سەنات ءتوراعاسى پارافيسكالدىق تولەمدەر تۋرالى بۇدان بۇرىن پالاتا وتىرىسىندا ايتىلعان پىكىرىنە وراي جۋرناليستەردىڭ سۇراعىنا جاۋاپ بەرە كەلىپ، بيۋجەتتىڭ اشىقتىعىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن ۇكىمەتپەن بىرلەسە وتىرىپ جۇمىس جۇرگىزىلىپ جاتقانىن تىلگە تيەك ەتتى.
- بۇگىن ءبىز ۇكىمەتپەن وتە تىعىز جانە بەلسەندى جۇمىس ىستەپ جاتقانىمىزدى اتاپ وتكىم كەلەدى. پرەزيدەنتىمىز قاسىم-جومارت كەمەل ۇلى توقايەۆ بيۋجەت جانە سالىق سالالارىن ءتيىمدى رەفورمالاۋ تۋرالى ورتاق مىندەت جۇكتەدى. بۇل جەردە ءبىز ۇكىمەتپەن بىرگە كوماندالىق جۇمىس جۇرگىزىپ جاتىرمىز. ەشقانداي قاراما-قايشىلىق جوق. ەگەر ءبىر جەردە ماسەلە تۋىنداسا، ءبىز ونى دەر كەزىندە كوتەرەمىز. پارافيسكالدىق تولەمدەر تۋرالى ماسەلە تەك وتكەن جالپى وتىرىستا پايدا بولعان جوق. سەنات دەپۋتاتتارى وسىعان دەيىن بۇل جايتتى بىرنەشە رەت كوتەرگەن بولاتىن. وعان دەيىن دە قوزعالعانى ەسىمدە. ءبىراق، قازىر سالىق جانە بيۋدجەت رەفورمالارىنىڭ جۇزەگە اسىرىلۋىنا بايلانىستى وسى ماسەلەگە باسا نازار اۋدارىلىپ وتىر. وسىعان بايلانىستى ۇكىمەتپەن تىعىز جۇمىس ىستەيتىنىمىزدى تاعى دا اتاپ وتكىم كەلەدى. پارلامەنت ىسكە اسىرىلىپ جاتقان سالىق جانە بيۋجەت رەفورمالارى ءۇشىن دە جاۋاپتى. مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرمالارى اياسىندا بيۋجەت قاراجاتىن پايدالانۋدىڭ اشىقتىعى مەن تيىمدىلىگىن ودان ءارى ارتتىرا بەرەمىز، - دەدى ماۋلەن اشىمبايەۆ.
سونداي-اق سەنات ءتوراعاسى پارلامەنت پەن ۇكىمەتتىڭ پارافيسكالدىق تولەمدەر سالاسىنداعى جانە ولاردىڭ تيىمدىلىگىن باعالاۋ جونىندەگى بىرلەسكەن كەشەندى جۇمىسى كەلەسى جىلدىڭ باسىنان باستالاتىنىنا نازار اۋداردى.
- پارلامەنت قابىلداعان جاڭا بيۋدجەت كودەكسىنە سايكەس، قاڭتاردان باستاپ (2026 ج.) ۇكىمەت پارافيسكالدىق تولەمدەردى تەكسەرۋ جونىندەگى جۇمىستى باستايدى. ول ءبىزدىڭ زاڭناماعا ەنگىزىلگەن. بىرلەسكەن اۋقىمدى ءارى جۇيەلى جۇمىس باستالادى (پارلامەنت پەن ۇكىمەت). بارلىق پارافيسكالدىق جانە باسقا تولەمدەردى قاراۋ كەرەك: ولاردىڭ تيىمدىلىگى، اشىقتىعى، قولدانىلۋى جانە تاعى باسقا. الداعى ۋاقىتتا جالپى باعىت بويىنشا، جالپى بيۋجەت جانە سالىق ساياساتى اياسىندا ءتيىستى شەشىمدەر قابىلدانادى. ۇكىمەت ەلىمىزدىڭ بيۋجەت قاراجاتىن پايدالانۋدىڭ اشىقتىعى مەن تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا نيەتتى جانە بۇل ءبىزدىڭ ورتاق باعىتىمىز. بۇل جەردە ەشكىمدى قاراما-قارسى قويۋدىڭ قاجەتى جوق ەكەنىن تاعى دا اتاپ وتكىم كەلەدى. مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ ءبارى جۇدىرىقتاي جۇمىلىپ، پرەزيدەنتىمىزدىڭ تاپسىرمالارى اياسىندا جۇمىس ىستەيمىز، - دەدى ماۋلەن اشىمبايەۆ.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، جاقىندا سەنات ءتوراعاسى كەيبىر تولەمدەردەن تۇسكەن قاراجات باقىلاۋسىز قالىپ وتىرعانىن ايتتى.