ارحەولوگتار مىسىردا ەجەلگى پاتشالىق داۋىرىنە تيەسىلى قابىرلەردى تاپتى
استانا. KAZINFORM - مىسىردىڭ وڭتۇستىك- شىعىس بولىگىندە، ءنىل وزەنىنىڭ باتىس جاعالاۋىندا ورنالاسقان كۋببەت-ءال-حاۆا نەكروپولىندە جۇرگىزىلگەن قازبا جۇمىستارى كەزىندە عالىمدار جارتاسقا قاشالىپ جاسالعان بىرنەشە قابىردى انىقتادى. بۇل قابىرلەر ەجەلگى پاتشالىق كەزەڭىنە (ب. ز. د. XXVIII-XXIII عاسىرلار) جاتادى. بۇل تۋرالى Daily News Egypt حابارلادى.
عالىمداردىڭ پايىمداۋىنشا، بۇل قۇرىلىستار ءبىرىنشى وتپەلى كەزەڭدە (ب. ز. د. XXII-XXI عاسىرلار) جانە ورتا پاتشالىق داۋىرىندە (ب. ز. د. XXI-XVIII عاسىرلار) قايتا پايدالانىلعان.
مىسىر كونە مۇرالارى جونىندەگى جوعارعى كەڭەستىڭ ەگيپەت ەسكەرتكىشتەرى سەكتورىنىڭ باسشىسى موحامەد ابدەل بادي ەكى جەرلەۋ كامەراسىنان ءارتۇرلى كولەم مەن پىشىندەگى شامامەن 160 قىش ىدىس تابىلعانىن مالىمدەدى. ولار سۇيىقتىقتار مەن استىق ساقتاۋعا ارنالعان. ىدىستاردىڭ كوپشىلىگى جاقسى ساقتالعان جانە ولاردىڭ بەتىندە يەراتيكالىق جازۋلار (ەجەلگى مىسىر جازۋىنىڭ ءبىر ءتۇرى) بار.
قابىرلەردىڭ سىرتقى اۋلاسىنان ورتا پاتشالىق كەزەڭىنە تيەسىلى ارتەفاكتىلەر جيناعى تابىلدى. ولاردىڭ قاتارىندا قولا اينالار، الەباستر ىدىستار، ءتۇرلى-ءتۇستى مونشاقتار جانە ءارتۇرلى تۇمارلار بار.
تۋريزم جانە كونە مۇرالار ءمينيسترى شەريف فاتحي مۇنداي جاڭالىقتار مىسىردىڭ الەمدىك مادەني تۋريزم كارتاسىنداعى ورنىن نىعايتاتىنىن اتاپ ءوتتى.
مىسىرلىق ارحەولوگتار ميسسياسى كۋببەت- ءال-حاۆا نەكروپولىندەگى جۇمىستارىن جالعاستىرىپ جاتىر. بۇل جەردە وسى ۋاقىتقا دەيىن ەجەلگى پاتشالىق داۋىرىنەن باستاپ گرەك-ريم كەزەڭىنە دەيىنگى ۋاقىتقا جاتاتىن جەرلەۋ ورىندارى تابىلعان.
ايتا كەتەيىك، بيىل مىسىردا 10 مىڭ جىل بۇرىنعى تاستار اراسىنان باسپانا تابىلدى.
سونداي-اق عالىمدار مىسىر پيراميدالارىنا قاتىستى جۇمباق قۇرىلىستىڭ سىرىن اشتى.