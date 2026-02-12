ق ز
    14:44, 12 - اقپان 2026 | GMT +5

    اقىلى اۆتوجولداردا سارالانعان تولەم ەنگىزۋ ۇسىنىلدى

    استانا. KAZINFORM - جالپىعا ورتاق پايدالانىلاتىن رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اقىلى اۆتوموبيل جولدارىمەن ءجۇرىپ ءوتۋ ءۇشىن اقى الۋ قاعيدالارىن بەكىتۋ تۋرالى بۇيرىققا وزگەرىستەر ەنگىزۋ جونىندەگى قۇجات «اشىق ن ق ا» پورتالىندا 26 - اقپانعا دەيىن قوعامدىق تالقىلاۋعا ۇسىنىلدى.

    Ақылы жолдарда жылдамдықты асыру автоматты түрте тіркеледі
    Фото: Kazinform

    - قۇجاتتا سارالانعان تولەم جۇيەسىن ەنگىزۋ كوزدەلگەن. بۇل شارا ترانزيتتىك شەتەلدىك پايدالانۋشىلار تاراپىنان جوعارى جۇكتەمەگە ۇشىرايتىن اۆتوموبيل جولدارىن كۇتىپ-ۇستاۋ جانە قالپىنا كەلتىرۋ شىعىندارىن وتەۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. سونىمەن قاتار باستاما ەلىمىزدىڭ ەكونوميكالىق مۇددەلەرىن قورعاۋعا جانە حالىقارالىق كولىك قاتىناستارىندا ءوزارا قارىم-قاتىناس قاعيداتىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان. قوسىمشا تۇسىمدەردى جول ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋعا جانە ۇستاۋعا باعىتتاۋ ۇسىنىلادى، - دەلىنگەن كولىك مينيسترلىگى ازىرلەگەن حابارلامادا.

    سونىمەن قاتار، اتالعان نورما ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداققا مۇشە مەملەكەتتەرگە، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ رەزيدەنتتەرىنە، سونداي-اق اقىلى جولدارمەن ءجۇرۋ شارتتارى ۇكىمەتارالىق كەلىسىمدەردە قاراستىرىلماعان ەلدەرگە قولدانىلمايدى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
