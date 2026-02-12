اقىلى اۆتوجولداردا سارالانعان تولەم ەنگىزۋ ۇسىنىلدى
استانا. KAZINFORM - جالپىعا ورتاق پايدالانىلاتىن رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اقىلى اۆتوموبيل جولدارىمەن ءجۇرىپ ءوتۋ ءۇشىن اقى الۋ قاعيدالارىن بەكىتۋ تۋرالى بۇيرىققا وزگەرىستەر ەنگىزۋ جونىندەگى قۇجات «اشىق ن ق ا» پورتالىندا 26 - اقپانعا دەيىن قوعامدىق تالقىلاۋعا ۇسىنىلدى.
- قۇجاتتا سارالانعان تولەم جۇيەسىن ەنگىزۋ كوزدەلگەن. بۇل شارا ترانزيتتىك شەتەلدىك پايدالانۋشىلار تاراپىنان جوعارى جۇكتەمەگە ۇشىرايتىن اۆتوموبيل جولدارىن كۇتىپ-ۇستاۋ جانە قالپىنا كەلتىرۋ شىعىندارىن وتەۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. سونىمەن قاتار باستاما ەلىمىزدىڭ ەكونوميكالىق مۇددەلەرىن قورعاۋعا جانە حالىقارالىق كولىك قاتىناستارىندا ءوزارا قارىم-قاتىناس قاعيداتىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان. قوسىمشا تۇسىمدەردى جول ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋعا جانە ۇستاۋعا باعىتتاۋ ۇسىنىلادى، - دەلىنگەن كولىك مينيسترلىگى ازىرلەگەن حابارلامادا.
سونىمەن قاتار، اتالعان نورما ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداققا مۇشە مەملەكەتتەرگە، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ رەزيدەنتتەرىنە، سونداي-اق اقىلى جولدارمەن ءجۇرۋ شارتتارى ۇكىمەتارالىق كەلىسىمدەردە قاراستىرىلماعان ەلدەرگە قولدانىلمايدى.