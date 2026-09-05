KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    اقمولا وبلىسىندا دالا ءورتى ورمانعا تاراپ كەتكەن

    استانا. قازاقپارات – 4-قىركۇيەكتە قازاقستان بويىنشا ءبىر ورمان ءورتى تىركەلدى. اقمولا وبلىسىندا بولعان دالا ءورتى قاتتى جەلدىڭ اسەرىنەن ورمان قورىنا ءوتىپ، جەدەل تۇردە ءسوندىرىلدى.

    пожар лесной пожар
    Фото: Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан

    ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، توتەنشە جاعداي «قازاۆياورمانقورعاۋ» ر م ق ك قىزمەتكەرلەرى مەن مەملەكەتتىك ورمان كۇزەتى ماماندارىنىڭ بىرلەسكەن جۇمىسىنىڭ ناتيجەسىندە قىسقا ۋاقىت ىشىندە وقشاۋلانىپ، تولىق جويىلدى.

    قازىرگى ۋاقىتتا ءبىرقاتار وڭىردە نايزاعايلى فرونتتاردىڭ ساقتالۋىنا بايلانىستى ءورت قاۋپى جوعارى دەڭگەيدە قالىپ وتىر. وسىعان بايلانىستى ورمان كۇزەتى مەن «قازاۆياورمانقورعاۋ» كۇشتەرى كۇشەيتىلگەن رەجيمدە جۇمىس ىستەپ جاتىر.

    Ақмола облысында дала өрті орманға тарап кеткен
    Фото: Экология министрлігі

    وڭىرلەردە اۋە جانە جەرۇستى پاترۋلدەۋ جۇمىستارى ۇزدىكسىز جۇرگىزىلۋدە.

    ماماندار ءورت قاۋىپتى كەزەڭدە ازاماتتاردى قاۋىپسىزدىك تالاپتارىن قاتاڭ ساقتاۋعا، تابيعات اياسىندا وتتى پايدالانعان كەزدە بارىنشا ساق بولۋعا شاقىردى.

    قوعام
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور