اقمولا وبلىسىندا دالا ءورتى ورمانعا تاراپ كەتكەن
استانا. قازاقپارات – 4-قىركۇيەكتە قازاقستان بويىنشا ءبىر ورمان ءورتى تىركەلدى. اقمولا وبلىسىندا بولعان دالا ءورتى قاتتى جەلدىڭ اسەرىنەن ورمان قورىنا ءوتىپ، جەدەل تۇردە ءسوندىرىلدى.
ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، توتەنشە جاعداي «قازاۆياورمانقورعاۋ» ر م ق ك قىزمەتكەرلەرى مەن مەملەكەتتىك ورمان كۇزەتى ماماندارىنىڭ بىرلەسكەن جۇمىسىنىڭ ناتيجەسىندە قىسقا ۋاقىت ىشىندە وقشاۋلانىپ، تولىق جويىلدى.
قازىرگى ۋاقىتتا ءبىرقاتار وڭىردە نايزاعايلى فرونتتاردىڭ ساقتالۋىنا بايلانىستى ءورت قاۋپى جوعارى دەڭگەيدە قالىپ وتىر. وسىعان بايلانىستى ورمان كۇزەتى مەن «قازاۆياورمانقورعاۋ» كۇشتەرى كۇشەيتىلگەن رەجيمدە جۇمىس ىستەپ جاتىر.
وڭىرلەردە اۋە جانە جەرۇستى پاترۋلدەۋ جۇمىستارى ۇزدىكسىز جۇرگىزىلۋدە.
ماماندار ءورت قاۋىپتى كەزەڭدە ازاماتتاردى قاۋىپسىزدىك تالاپتارىن قاتاڭ ساقتاۋعا، تابيعات اياسىندا وتتى پايدالانعان كەزدە بارىنشا ساق بولۋعا شاقىردى.