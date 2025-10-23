اقتوبەدەگى جول اپاتى: قانات بوزىمبايەۆ ۇكىمەتتىك كوميسسياعا تاپسىرما بەردى
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى قانات بوزىمبايەۆ اقتوبە وبلىسىنىڭ ايتەكە ءبي اۋدانى ماڭىندا بولعان جول-كولىك وقيعاسىنىڭ سەبەپتەرىن تەرگەپ-تەكسەرۋ جونىندەگى ۇكىمەتتىك كوميسسيا مۇشەلەرىنە تاپسىرمالار بەرگەنى ءمالىم بولدى، دەپ حابارلايدى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قازىرگى جاعداي تۋرالى اقتوبە وبلىسىنىڭ اكىمى اسحات شاحاروۆ، ىشكى ىستەر ءمينيسترى ەرجان سادەنوۆ، دەنساۋلىق ساقتاۋ ۆيتسە-ءمينيسترى ەربول وسپانوۆ، ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ۆيتسە-ءمينيسترى اسقاربەك ەرتايەۆ، كولىك ۆيتسە-ءمينيسترى جانىبەك تايجانوۆ باياندادى.
- التى ادام اقتوبە وبلىسى حرومتاۋ اۋداندىق ورتالىق اۋرۋحاناسىنا جەتكىزىلدى. ەكى ادامنىڭ جاعدايى اۋىر، تورتەۋىنىڭ جاعدايى ورتاشا. قانات بوزىمبايەۆ دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنە سانيتارلىق اۆياتسيا ارقىلى تاسىمالداۋعا بولاتىن بارلىق زارداپ شەككەندەردى استاناعا جەتكىزىپ، قاجەتتى ەم ۇيىمداستىرۋدى تاپسىردى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگىنە جانە اقتوبە وبلىسىنىڭ اكىمىنە قازا تاپقانداردىڭ وتباسىلارىنا بارلىق قاجەتتى ماتەريالدىق جانە پسيحولوگيالىق كومەك كورسەتۋدى تاپسىردى.
جول-كولىك وقيعاسىنىڭ سەبەپتەرىن جان-جاقتى تەرگەۋمەن ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ ارنايى كوميسسياسى اينالىسۋدا، قىلمىستىق ءىس قوزعالدى. ىشكى ىستەر مينيسترلىگى مەن كولىك مينيسترلىگىنە ۆيتسە-پرەمەر «سامارا-شىمكەنت» تراسساسىنىڭ قاۋىپسىزدىك دەڭگەيىن ارتتىرۋ جونىندە ۇسىنىستار ەنگىزۋدى تاپسىردى.
ايتا كەتەيىك، 23-قازان كۇنى ساعات 08:40- تا رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار «سامارا-شىمكەنت» اۆتوجولىنىڭ 927-شاقىرىمىندا وزبەكستان ازاماتى باسقارعان «DAF» جۇك كولىگى حرومتاۋدان قارابۇتاق باعىتىنا قاراي شىققان كەزدە رولگە يە بولا الماي، قارسى باعىتتا كەلە جاتقان «گازەل» جولاۋشىلار كولىگىمەن سوقتىعىستى. جول اپاتى سالدارىنان ەكى اۆتوكولىكتىڭ جۇرگىزۋشىلەرى مەن اقتوبە وبلىسىنىڭ ون تۇرعىنى (ونىڭ ىشىندە ەكى كامەلەتكە تولماعان) وقيعا ورنىندا قازا تاپتى.
امان قالعان جولاۋشىلاردىڭ ۇشەۋى اۋىر جاعدايدا ەكەنى ايتىلدى.
جول-كولىك وقيعاسىنان سوڭ سامارا-شىمكەنت تاسجولىنىڭ ءبىر بولىگى جابىلدى.
ءى ءى م اقتوبە وبلىسىنداعى جول-كولىك وقيعاسىن تەرگەۋ ءۇشىن ارنايى توپ جىبەردى.
اقتوبەدە جول-كولىك اپاتىنا كىمنىڭ كىنالى ەكەنى ناقتىلاندى.
پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆتىڭ تاپسىرماسىمەن اقتوبە وبلىسى ايتەكە ءبي اۋدانى بوگەتساي اۋىلىنىڭ شەتىندە بولعان جول-كولىك وقيعاسىنىڭ سەبەپتەرىن تەرگەۋ جونىندە ۇكىمەتتىك كوميسسيا قۇرىلعانى انىقتالدى.