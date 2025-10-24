اقتوبەدە مەرەكەلىك كونسەرت پەن وتشاشۋ بولمايدى
اقتوبە. KAZINFORM - جول-كولىك اپاتىنان سوڭ جەرگىلىكتى اكىمدىك وسىنداي شەشىم قابىلدادى.
اقتوبە وبلىسى اكىمدىگى حابارلاندىرۋ بەرىپ، گالا-كونسەرتتىڭ وتپەيتىنىن ايتتى.
- 25-ازان كۇنى ساعات 19:00-دە «قازاق حالقىنا مىڭ العىس» الاڭىندا ءوتۋى جوسپارلانعان گالا-كونسەرت پەن وتشاشۋ وڭىردە بولعان جاعدايعا بايلانىستى وتپەيتىندىگىن حابارلايمىز، - دەپ جازدى اقتوبە وبلىسى اكىمدىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ەسكە سالساق، اقتوبەدە ەكى كولىك سوقتىعىسىپ، 12 ادام قازا تاپتى. وقيعا ايتەكە بي اۋدانى بەلقوپا اۋىلى ماڭىندا بولدى. جۇك كولىگى مەن جولاۋشىلار تاسىمالدايتىن گازەل سوقتىعىستى.
امان قالعان جولاۋشىلاردىڭ ۇشەۋى اۋىر جاعدايدا ەكەنى ايتىلدى.
جول-كولىك وقيعاسىنان سوڭ سامارا- شىمكەنت تاسجولىنىڭ ءبىر بولىگى جابىلدى.
ءى ءى م اقتوبە وبلىسىنداعى جول-كولىك وقيعاسىن تەرگەۋ ءۇشىن ارنايى توپ جىبەردى.
اقتوبەدە جول-كولىك اپاتىنا كىمنىڭ كىنالى ەكەنى ناقتىلاندى.
پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆتىڭ تاپسىرماسىمەن اقتوبە وبلىسى ايتەكە بي اۋدانى بەلقوپا اۋىلىنىڭ شەتىندە بولعان جول-كولىك وقيعاسىنىڭ سەبەپتەرىن تەرگەۋ جونىندە ۇكىمەتتىك كوميسسيا قۇرىلعانى انىقتالدى.
پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى قانات بوزىمبايەۆ زارداپ شەككەندەردى ساناۆياتسيامەن استانا قالاسىنا جەتكىزۋدى تاپسىردى.