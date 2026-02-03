اقتوبەدە بالالار اراسىندا قىزىلشا جۇقتىرعاندار كوبەيدى
اقتوبە. KAZINFORM - ءبىر ايدا 88 ادامنان قىزىلشا انىقتالدى. ونىڭ كوبى - بالا.
اقتوبە وبلىسىندا بىلتىر بار بولعانى 32 ادام قىزىلشا جۇقتىرىپ، ەم قابىلدادى. ال بيىل قاڭتار ايىندا ۆيرۋس جۇقتىرعاندار سانى 2,6 ەسە ارتتى. بارلىعى 108 ادام اۋىرعانىن ايتىپ، دارىگەر كومەگىنە جۇگىنگەن. ونىڭ 88 نە قىزىلشا دياگنوزى قويىلدى.
- اقتوبە قالاسىندا 77, العا مەن تەمىر اۋداندارىندا 2, قوبدا، مارتوك، شالقار اۋداندارىندا 1, مۇعالجار اۋدانىندا 4 جاعداي تىركەلدى. ولاردىڭ ىشىندە جاسقا تولماعان 17 نارەستە بار. سونىمەن بىرگە 1-4 جاس ارالىعىنداعى 57 بالا دا جۇقتىرىپ، ەم قابىلدادى. ەرەسەكتەر مەن جاسوسپىرىمدەر دە ۆيرۋس جۇقتىرىپ جاتىر، - دەپ حابارلادى اقتوبە وبلىستىق سانيتاريالىق- ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ دەپارتامەنتى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى ينديرا اياعانوۆا.
ونىڭ ايتۋىنشا، قىزىلشا جۇقتىرعان ناۋقاستىڭ جان-جاعىنداعى ادامدار 21 كۇن بويى باقىلاۋدا بولادى. ەگەر ولار ۆاكسينا قابىلداماسا، يممۋنداۋعا جاتادى.
ەسكە سالساق، اقتوبە وبلىسىندا 2024 -جىلى 3700 دەن استام ادام قىزىلشا جۇقتىرسا، بىلتىر تەك 32 دەرەك تىركەلدى. ول ءۇشىن وڭىردە قوسىمشا ۆاكسيناتسيالاۋ جۇرگىزىلدى. وڭىردە كىشكەنتاي بالالارمەن قاتار جاسوسپىرىمدەر دە ەكپە قابىلدادى.