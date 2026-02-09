اقتوبەدە اناسى مەن ءۇش بالانىڭ دەنەسى تابىلدى
اقتوبە. KAZINFORM - الدىن الا بولجام بويىنشا ءبىر وتباسىنداعى ءتورت جان ءيىس ءتيىپ ۋلانۋى مۇمكىن. قازىر تەرگەۋ ءجۇرىپ جاتىر.
اقتوبە قالاسىنداعى الماتى اۋدانىندا جەكە ۇيدەن 1993-جىلعى ايەل مەن ونىڭ 2015، 2020 جانە 2023-جىلى تۋعان ءۇش بالاسىنىڭ دەنەسى تابىلدى. اقتوبە وبلىستىق پ د باستىعىنىڭ ورىنباسارى اسەت قاليەۆتىڭ ايتۋىنشا، وقيعا بۇگىن ساعات 12:00 شاماسىندا انىقتالدى.
- الدىن الا مالىمەت بويىنشا، قايعىلى وقيعانىڭ سەبەبى تابيعي گازدان ۋلانۋ بولۋى مۇمكىن. اتالعان دەرەك بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ باستالدى. وقيعانىڭ بارلىق ءمان-جايىن جان-جاقتى جانە وبەكتيۆتى انىقتاۋعا باعىتتالعان تەرگەۋ جانە پروتسەسسۋالدىق ءىس-شارالار جۇرگىزىلىپ جاتىر. تۇپكىلىكتى قورىتىندى ساراپتامالاردىڭ ناتيجەسى بويىنشا جاسالادى. پوليتسيا ازاماتتاردى تەك رەسمي اقپارات كوزدەرىنە سەنۋگە جانە تەكسەرىلمەگەن مالىمەتتەردى تاراتۋدان باس تارتۋعا شاقىرادى، - دەپ حابارلادى اسەت قاليەۆ.
قازىرگى كەزدە جەرگىلىكتى اكىمدىك كوميسسيا قۇردى.
- اقتوبە وبلىسىنىڭ اكىمىنىڭ تاپسىرماسىمەن جاعدايدى جان-جاقتى زەردەلەۋ ءۇشىن ارنايى كوميسسيا قۇرىلدى. كوميسسيانى اقتوبە قالاسىنىڭ اكىمى ازامات بەكەت باسقارادى. كوميسسيا ۋاكىلەتتى ورگاندارمەن ءوزارا ءىس-قيمىل جاساي وتىرىپ، تەكسەرۋ جۇرگىزىپ، تەرگەۋ قورىتىندىسى بويىنشا ءتيىستى شارالار قابىلدايدى. قازىرگى ۋاقىتتا قۇزىرلى ورگاندار تاراپىنان تەرگەۋ امالدارى باستالدى. اقتوبە وبلىسىنىڭ اكىمدىگى مارقۇمداردىڭ تۋعان-تۋىستارى مەن جاقىندارىنا قايعىرا كوڭىل ايتادى. جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار تاراپىنان جەرلەۋ ءراسىمىن ۇيىمداستىرۋعا كومەك كورسەتىلىپ، سونداي-اق قاجەتتى ماتەريالدىق جانە الەۋمەتتىك قولداۋ كورسەتىلەتىن بولادى، - دەدى الماتى اۋدانىنىڭ اكىمى رۇستەم وتەشوۆ.
ايتا كەتەيىك، جەلتوقساندا اتىراۋدا ءۇش ادام گازدان ۋلانىپ، كوز جۇمدى.