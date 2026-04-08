اقتوبە اكىمدىگىندەگى ءورتتىڭ شىعۋ سەبەبى ايتىلدى
اقتوبە. KAZINFORM - ءورت ەلەكتر توگىنىڭ قىسقا تۇيىقتالۋىنان بولۋى مۇمكىن. ت ج د الدىن الا بولجامدى ايتتى.
اقتوبە وبلىستىق ت ج د اكىمدىك عيماراتىنداعى ورتتەن سوڭ بريفينگ وتكىزدى. وندا ءورت ءسوندىرۋ مەن قازىرگى تەرگەۋ جۇمىسى تۋرالى ايتىلدى. كەشە جەكە قۇرامنان 338 ادام، 58 تەحنيكا جۇمىلدىرىلدى. ونىڭ ىشىندە توتەنشە جاعدايلار قىزمەتىنىڭ 34 تەحنيكاسى مەن 130 ادام بار. پوليتسيا، ۇلتتىق ۇلاننىڭ 6655 اسكەري ءبولىمى دە جۇمىس ىستەدى. استانا اۋدانى اكىمدىگى بولسا سۋ تاسيتىن 10 كولىك بەردى.
- حابارلاما ساعات 20:21 دە بولدى. ءورت ساعات 21:19 دا ءورت وقشاۋلانىپ، 21:52 دە تولىق جويىلدى. اكىمدىك عيماراتىنىڭ توبە جابىندىسىنىڭ اۋدانى 2400 شارشى مەتر بولسا، ونىڭ 300 شارشى مەترى جاندى. قىلمىستىق كودەكستىڭ 292-بابى 2-بولىگىنە سايكەس ءىس قوزعالدى. سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ ءجۇرىپ جاتىر. ءورت تەحنيكالىق ساراپتاما تاعايىندالدى. كەلتىرىلگەن شىعىندى انىقتايمىز. اكىمدىك عيماراتىنىڭ توبەسى اعاش جابىندىمەن جابىلعان. بولجام بويىنشا ورتكە ەلەكتر توگىنىڭ قىسقا تۇيىقتالۋى سەبەپ دەپ ەسەپتەپ وتىرمىز. كابەلدىڭ جانۋى توكتىڭ قاتتى قىزعانىنان بولۋى مۇمكىن. توبەسىندە بايلانىس قىزمەتىنىڭ دە توگى بار، - دەدى اقتوبە وبلىستىق ت ج د باستىعىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى ايبات جاڭابەرگەنوۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، 2024 -جىلدىڭ قاراشا ايىندا اكىمدىكتە ءورت قاۋىپسىزدىگىنىڭ ەرەجەلەرى تەكسەرىلدى. سول كەزدە 7 زاڭ بۇزۋ انىقتالىپ، ەكى اي ىشىندە كەمشىلىك جويىلدى. ءورت-تەحنيكالىق وقۋ-جاتتىعۋى دا وتكەن.
- بيىل ەكىنشى جارتىجىلدىققا وقۋ-جاتتىعۋ جوسپارلانىپ وتىر. عيماراتتا دابىل جۇيەسى بار، ءبىراق ول ىشىندە. ال توبەسىندە دابىل جۇيەسى بولماعان سوڭ ىشىندەگىسى قوسىلمادى. ءورت كەزىندە ەۆاكۋاتسيا جاسالمادى. سەبەبى كەشكىلىك اكىمدىك قىزمەتكەرلەرى بولمادى. 109 قىزمەتى مەن كۇزەت وزدەرى شىقتى، - دەدى ايبات جاڭابەرگەنوۆ.
اقتوبە وبلىستىق ىشكى ساياسات باسقارماسىنىڭ باسشىسى الىبەك باينەشوۆتىڭ ايتۋىنشا، اكىمدىكتە بارلىعى مىڭعا جۋىق ادام جۇمىس ىستەيدى. ونىڭ تەڭ جارتىسى مەملەكەتتىك قىزمەتشى. ولار تۇستەن كەيىن جۇمىسقا قوسىلادى. قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىستارى شتاب شەشىمىندە ايتىلادى.
- 2022-جىلى اكىمدىك عيماراتىنا ىشكى جوندەۋ جۇرگىزىلگەن. 2024 -جىلى شاتىردا اعىمداعى جوندەۋ بولدى، - دەدى ول.
ەسكە سالساق، كەشە كەشكىلىك اقتوبە وبلىستىق اكىمدىگى ءعيماراتىنان ورت شىقتى. ءورت اۋدانى 300 شارشى مەتردى قۇرادى. ەشكىم زارداپ شەككەن جوق. وقيعا ورنىندا جەدەل شتاب قۇرىلدى. بۇگىن اقتوبە وبلىسى اكىمدىگى قاشىقتان جۇمىس ىستەيدى. قازىرگى كەزدە پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى اكىمدىك عيماراتىن قورشاۋعا العان.