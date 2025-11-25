«اقتاۋ تەڭىز پورتى» ايماعى 382 گەكتارعا كەڭەيەدى
استانا. KAZINFORM - اقتاۋ تەڭىز پورتى ايماعىنىڭ قىزمەت ەتۋ مەرزىمى 2053 -جىلعا دەيىن ۇزارتىلدى. بۇل تۋرالى ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ۆيتسە-ءمينيسترى يران شارحان ۇكىمەتتە ايتتى.
- «اقتاۋ تەڭىز پورتى» كاسپي وڭىرىنە شىعۋعا جول اشاتىن نەگىزگى ارنايى ەكونوميكالىق ايماق. سوندىقتان بيىل ايماقتىڭ قىزمەت ەتۋ مەرزىمى 2053 -جىلعا دەيىن ۇزارتىلدى. سونداي- اق، ونەركاسىپ پەن لوگيستيكانى ودان دامىتۋ ماقساتىندا ايماققا قوسىمشا جەر ۋچاسكەلەرى قوسىلدى. اتاپ ايتقاندا، وندىرىستىك ايماققا اقتاۋ جانە جاڭاوزەن قالالارىنداعى جاڭا ۋچاسكەلەر قوسىلىپ، قوسىمشا وڭدەۋ وندىرىستەرىن ورنالاستىرۋعا مۇمكىندىك بەردى، - دەدى ي. شارحان.
لوگيستيكالىق ايماققا اۋەجايلار، اقتاۋ جانە قۇرىق پورتتارى جانە تەڭىز تەرمينالدارى («سارجا» حالىقارالىق تەڭىز تەرمينالى) كىردى. الداعى ۋاقىتتا «اقتاۋ تەڭىز پورتى» ايماعىن 382 گەكتارعا كەڭەيتۋ كوزدەلىپ وتىر. ياعني، ايماققا «ەrsai Caspian Contractor» قازاقستاندىق قۇرىلىس جانە تەڭىز كومپانياسىنىڭ تەرريتورياسى قوسىلىپ، ساۋدا، لوگيستيكا جانە تەڭىز ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋعا جاڭا مۇمكىندىكتەر اشىلادى.
بۇعان دەيىن كولىك ءمينيسترى نۇرلان ساۋرانبايەۆ اقتاۋ مەن قۇرىق پورتتارى جاڭعىرتىلىپ، ازەربايجاننان ەكى كەمە ساتىپ الىناتىنىن ايتقان ەدى.
سونىمەن بىرگە، ينۆەستور قاراجاتىنا اۋماعى 284,7 گەكتار بولاتىن سارجا» تەڭىز تەرمينالى سالىنىپ جاتىر. استىق، امبەباپ جۇك، حيميالىق ونىمدەر تەرمينالدارى مەن كولىك-لوگيستيكالىق ورتالىق قۇرىلىسى جالعاسىپ جاتىر.
قورعاس تۋرالى قىتايمەن ۇكىمەتارالىق كەلىسىمگە وزگەرىس ەنەدى.