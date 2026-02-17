اقتاۋ گارنيزونىندا سارباز كوز جۇمدى
استانا. قازاقپارات – 17-اقپاندا اقتاۋ گارنيزونىنداعى اسكەري بولىمدەردىڭ بىرىندە مەرزىمدى اسكەري قىزمەتشىنىڭ قايتىس بولۋ فاكتىسى بويىنشا اسكەري-تەرگەۋ ورگاندارى سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋدى باستادى.
بۇل تۋرالى باس پروكۋراتۋرانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
وقيعا ورنىنا قازاقستان رەسپۋبليكاسى قورعانىس ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى، باس اسكەري پروكۋرور، ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ اسكەري-تەرگەۋ دەپارتامەنتىنىڭ باستىعى باردى.
قاجەتتى جەدەل-تەرگەۋ ءىس-شارالارى جۇرگىزىلۋدە، ساراپتامالار تاعايىندالدى.
ءىس بويىنشا پروتسەسسۋالدىق پروكۋرور ايقىندالدى.
ءىستىڭ تەرگەلۋ بارىسى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ باس پروكۋراتۋراسى تاراپىنان باقىلاۋعا الىندى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسى قىلمىستىق- پروتسەستىك كودەكسىنىڭ 201-بابىنا سايكەس سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋدىڭ وزگە دەرەكتەرى جاريا ەتۋگە جاتپايدى.
ايتا كەتەلىك جامبىل وبلىسىندا مەرزىمدى اسكەري قىزمەتتەگى سارباز قازا بولعان ەدى.