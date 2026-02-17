ق ز
    اقتاۋ گارنيزونىندا سارباز كوز جۇمدى

    استانا. قازاقپارات – 17-اقپاندا اقتاۋ گارنيزونىنداعى اسكەري بولىمدەردىڭ بىرىندە مەرزىمدى اسكەري قىزمەتشىنىڭ قايتىس بولۋ فاكتىسى بويىنشا اسكەري-تەرگەۋ ورگاندارى سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋدى باستادى.

    ا
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    بۇل تۋرالى باس پروكۋراتۋرانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    وقيعا ورنىنا قازاقستان رەسپۋبليكاسى قورعانىس ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى، باس اسكەري پروكۋرور، ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ اسكەري-تەرگەۋ دەپارتامەنتىنىڭ باستىعى باردى.

    قاجەتتى جەدەل-تەرگەۋ ءىس-شارالارى جۇرگىزىلۋدە، ساراپتامالار تاعايىندالدى.

    ءىس بويىنشا پروتسەسسۋالدىق پروكۋرور ايقىندالدى.

    ءىستىڭ تەرگەلۋ بارىسى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ باس پروكۋراتۋراسى تاراپىنان باقىلاۋعا الىندى.

    قازاقستان رەسپۋبليكاسى قىلمىستىق- پروتسەستىك كودەكسىنىڭ 201-بابىنا سايكەس سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋدىڭ وزگە دەرەكتەرى جاريا ەتۋگە جاتپايدى.

    ايتا كەتەلىك جامبىل وبلىسىندا مەرزىمدى اسكەري قىزمەتتەگى سارباز قازا بولعان ەدى.

