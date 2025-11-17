13:25, 17 - قاراشا 2025 | GMT +5
اقمولا وبلىسىنىڭ تۇرعىنى ءۇيىنىڭ اۋلاسىندا ءۇسىپ ولگەن
استانا. قازاقپارات - ءبىرجان سال اۋدانىنىڭ بۇلاندى اۋىلىندا جەرگىلىكتى تۇرعىن ءۇسىپ ءولدى. وقيعا تۇنگى ۋاقىتتا بولعان، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
اقمولا وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى مالىمەتىنشە، وقيعا ورنىن تەكسەرۋ كەزىندە زورلىق بەلگىلەرى انىقتالماعان.
پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى مارقۇمنىڭ جەكە باسىن جىلدام انىقتادى. ول - اۋىلدا جالعىز تۇرعان 55 جاستاعى ازامات. ول ءوز ءۇيىنىڭ اۋلاسىندا كوز جۇمعان.
«ساراپشىنىڭ قورىتىندىسىنا سايكەس، ءولىم ءۇسىپ قالۋ سالدارىنان بولعان. قازىرگى ۋاقىتتا اتالعان فاكتى بويىنشا تەكسەرىس جۇرگىزىلۋدە. وقيعانىڭ بارلىق ءمان-جايى انىقتالعاننان كەيىن تۇپكىلىكتى پروتسەسسۋالدىق شەشىم قابىلدانادى»، - دەپ حابارلادى ۆەدومستۆو.