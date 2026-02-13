اقمولا وبلىسىندا كولىك قاققان سىلەۋسىن اۋىل تۇرعىندارىنىڭ اۋلالارىنا كىرىپ كەتتى
استانا. KAZINFORM - الەۋمەتتىك جەلىلەردە اقمولا وبلىسىنداعى ازات اۋىلى تۇرعىندارىنىڭ اۋلاسىنا ەرەكشە قوناق - سىلەۋسىننىڭ كەلگەنى تۋرالى بەينە تارالىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
- ەر ادام جانۋارعا مەيىرىمدىلىكپەن تاماق ۇسىندى، ال جابايى جۇندەس جانۋار وعان ايبات شەكتى، - دەلىنگەن بەينەدەگى جازبادا.
الايدا كەيىنىرەك سىلەۋسىننىڭ اۋىل تۇرعىندارىنىڭ اۋلالارىنا كەزدەيسوق كەلمەگەنى بەلگىلى بولدى.
ق ر ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگى ورمان شارۋاشىلىعى جانە جانۋارلار دۇنيەسى كوميتەتىنىڭ اقمولا وبلىستىق ورمان شارۋاشىلىعى جانە جانۋارلار دۇنيەسى اۋماقتىق ينسپەكتسياسىنىڭ مالىمەتىنشە، 2026 -جىلدىڭ 12-اقپانىندا «كەڭەس ورمان شارۋاشىلىعى مەكەمەسى» ك م م- نە اقكول اۋدانىنداعى ازات اۋىلىنىڭ جەرگىلىكتى تۇرعىندارىنان اۋىلدا جابايى جانۋاردىڭ بايقالعانى تۋرالى حابارلاما كەلىپ تۇسكەن. سىلەۋسىن اقساپ جۇرگەن. كەيىنىرەك جانۋاردىڭ ارتقى اياقتارى سىنعانى انىقتالدى.
- تەلەفون حابارلاماسىن العاننان كەيىن «كەڭەس ورمان شارۋاشىلىعى مەكەمەسى» ك م م ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى ۆ. گازەتوۆ جابايى جانۋاردىڭ ورنالاسقان جەرىنە دەرەۋ شىقتى. كەلگەن بويدا ونى «لەسوستەپنوە» اڭشىلىق شارۋاشىلىعىنىڭ قورىقشىسى ا. اباسس قارسى الدى، ولار سىلەۋسىندى ۆەتەرينارلىق ەمدەۋ جانە كەيىننەن «بۋراباي دامۋ» ج ش س- ءنىڭ حايۋاناتتار باعىنا ورنالاستىرۋ ءۇشىن كولىككە سالدى. ءارى قاراي تەرگەۋ بارىسىندا جابايى جانۋاردى ءبىر كۇن بۇرىن بولجام بويىنشا، «ازات- ستەپنوگورسك» تاسجولىنىڭ ۋچاسكەسىندە كولىك قاعىپ كەتكەنى انىقتالدى، - دەپ حابارلادى ۆەدومستۆو.
ۆيزۋالدى تەكسەرۋ جانۋاردىڭ ارتقى اياقتارىنىڭ تولىعىمەن سىنعانىن كورسەتتى. وكىنىشكە قاراي، سىلەۋسىن كەيىنىرەك اۋىر جاراقاتتار مەن كوپ قان جوعالتقاننان ءولىپ قالدى.
ەسكە سالا كەتسەك، بۇعان دەيىن الماتىدا ءيتتى كولىكتەن سۇيرەگەن جۇرگىزۋشىگە قاتىستى ءىس قوزعالعانىن جازدىق.