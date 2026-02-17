اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا دوللار باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 491,86 تەڭگە، ساتۋ - 494,18 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 582,87 تەڭگە، ساتۋ - 587,52 تەڭگە؛
- رۋبل 6,38 - 6,50 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 71,09 - 73,92 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 490,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 497,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 581,01 تەڭگە، ساتۋ - 591,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,37 تەڭگە، ساتۋ - 6,67 تەڭگە؛
- يۋان 71,86 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,23 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 16-اقپان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,76 تەڭگەگە ارزانداپ، 491,97 تەڭگە بولدى.
اۆتور
دوسبول اتاجان