ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    10:07, 17 - اقپان 2026 | GMT +5

    اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا دوللار باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    доллар ва тенге
    فوتو: Kazinform/ Pixabay

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 491,86 تەڭگە، ساتۋ - 494,18 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 582,87 تەڭگە، ساتۋ - 587,52 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,38 - 6,50 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 71,09 - 73,92 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 490,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 497,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 581,01 تەڭگە، ساتۋ - 591,00 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,37 تەڭگە، ساتۋ - 6,67 تەڭگە؛

    - يۋان 71,86 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,23 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، 16-اقپان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,76 تەڭگەگە ارزانداپ، 491,97 تەڭگە بولدى.

    اۆتور

    دوسبول اتاجان

     

    تەگ:
    قوعام
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار