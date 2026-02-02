اقپان قان تاپسىرۋ ايى دەپ جاريالاندى
استانا. KAZINFORM - جالپىۇلتتىق الەۋمەتتىك باستامالاردى قولداۋ اياسىندا دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى اقمارال ءالنازاروۆا اقپان ايىن - وتەۋسىز قان دونورلىعى ايى دەپ جاريالادى.
بۇل باستاما ەرىكتى، وتەۋسىز دونورلىق مادەنيەتىن دامىتۋعا، سونداي-اق قوعامداعى جاۋاپكەرشىلىك، ءوزارا كومەك جانە گۋمانيزم قۇندىلىقتارىن نىعايتۋعا باعىتتالعان.
قان دونورلىعى - بۇل جاي عانا ءبىر رەتتىك اكسيا ەمەس، ءومىردى قۇتقارۋعا، دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسىن قولداۋعا باعىتتالعان، سونداي-اق ەرىكتى تۇردە قاتىسۋ، جاناشىرلىق پەن جاۋاپكەرشىلىك سياقتى اسىل قۇندىلىقتارعا نەگىزدەلگەن تۇراقتى قوعامدىق قوزعالىس.
- «تازا قازاقستان» اكسياسى - بۇل تەك قورشاعان ورتانىڭ تازالىعى عانا ەمەس، سونىمەن قاتار ءاربىر ازاماتتىڭ جۇرەك تازالىعى، جاۋاپكەرشىلىك سەزىمى مەن قوعام يگىلىگى ءۇشىن قوسقان ۇلەسى. ەرىكتى قان دونورلىعى وسى قۇندىلىقتارمەن تولىق ۇندەسەدى، - دەپ اتاپ ءوتتى مينيستر.
اقپان ايىندا ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىندە اقپاراتتىق-ءتۇسىندىرۋ شارالارى، تاقىرىپتىق اكسيالار، دونورلارمەن جانە سەرىكتەستەرمەن كەزدەسۋلەر ۇيىمداستىرىلىپ، قان ورتالىقتارىندا ارنايى باعدارلامالار وتكىزۋ جوسپارلانىپ وتىر. بۇل ءىس-شارالاردا جاستاردى تارتۋعا ەرەكشە كوڭىل بولىنبەك.
وسى اكسيا اياسىندا كەز كەلگەن ازامات جاقسىلىق جاساۋعا نيەت ءبىلدىرىپ، ءوز وڭىرىندەگى قان ورتالىعىنا بارىپ، ەرىكتى تۇردە قان تاپسىرا الادى.
بۇگىن دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى ەلوردالىق قان ورتالىعىندا دونور بولىپ، دونورلىق قوزعالىستىڭ ماڭىزدىلىعىن جەكە ۇلگىسى ارقىلى كورسەتتى.
قازاقستاندا جىل سايىن 180 مىڭنان استام ازامات دونور اتانىپ، ولار جالپى العاندا قان مەن ونىڭ كومپونەنتتەرىن 250 مىڭنان استام رەت تاپسىرادى.
جىل سايىن 80 مىڭنان استام پاتسيەنتكە قان كومپونەنتتەرى قۇيىلادى، ال جالپى ترانسفۋزيالار سانى جىلىنا شامامەن 400 مىڭعا جەتەدى.
