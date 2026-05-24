اق ءۇيدىڭ جانىندا اتىس بولدى: قاۋىپسىزدىك شارالارى كۇشەيدى
استانا. kazinform - ۆاشينگتونداعى اق ءۇيدىڭ جانىندا اتىس بولدى. سودان كەيىن ا ق ش قۇپيا قىزمەتى قاۋىپسىزدىك شارالارىن كۇشەيتتى، دەپ حابارلايدى تاسس.
ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ اتىس سالدارىنان زارداپ شەككەن جوق.
- اق ءۇي ماڭىندا اتىس داۋىسى ەستىلدى. قازىرگى ۋاقىتتا ەكى ادامنىڭ وق جاراقاتىن العانى بەلگىلى - ولاردىڭ ءبىرى كۇدىكتى، ال ەكىنشىسى كەزدەيسوق ءوتىپ بارا جاتقان ادام بولۋى مۇمكىن. وقيعا 17 كوشە مەن پەنسيلۆانيا اۆەنيۋىنىڭ قيىلىسىندا بولعان. پرەزيدەنت قاۋىپسىز جەردە،- دەپ جازدى PBS ءتىلشىسى ليز لەندەرز X الەۋمەتتىك جەلىسىندە.
ايتا كەتەيىك، ترامپ يرانداعى جاعدايعا بايلانىستى ۇلىنىڭ ۇيلەنۋ تويىنا قاتىسپاۋى مۇمكىن.