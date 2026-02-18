Apple ءوزىنىڭ العاشقى اقىلدى كوزىلدىرىگىن شىعارادى
استانا. قازاقپارات - Apple العاشقى اقىلدى كوزىلدىرىگىن ازىرلەۋ بارىسىندا داۋىس ارقىلى باسقارۋ، كومپيۋتەرلىك كورۋ جانە جاساندى ينتەللەكت فۋنكسيالارىنا ەرەكشە ءمان بەرىپ وتىر.
بۇل ءونىم تۋرالى قاۋەسەت بىرنەشە جىلدان بەرى ايتىلىپ كەلەدى. الايدا سوڭعى اقپاراتقا سۇيەنسەك، جوبا جۋىق ارادا كوپشىلىك نازارىنا ۇسىنىلادى.
Vision Pro-دان وزگەشە فورمات
دەرەككوزدەر مالىمەتىنشە، جاڭا قۇرىلعى N50 كود اتاۋىمەن ازىرلەنۋدە. ول Apple- ءدىڭ Vision Pro گارنيتۋراسىنا قاراعاندا كۇندەلىكتى قولدانۋعا الدەقايدا ىڭعايلى ءارى قولجەتىمدى بالاما بولماق.
كومپانيا بۇل جولى ەكراننان باس تارتىپ، كوزىلدىرىكتى جاساندى ينتەللەكت پەن داۋىس ارقىلى باسقارۋعا بەيىمدەۋدى كوزدەپ وتىر. قۇرىلعىنىڭ قاڭقاسىنا كامەرالار، ميكروفوندار مەن ديناميكتەر ورناتىلادى. پايدالانۋشىلار قوڭىراۋ شالا الادى، Siri ارقىلى سويلەسەدى جانە سۋرەتكە ءتۇسىرۋ مۇمكىندىگىنە يە بولادى.
ناقتىراق ايتقاندا، كوزىلدىرىك ەكى كامەرا جۇيەسىمەن جابدىقتالادى. ونىڭ ءبىرى جوعارى اجىراتىمدىلىقتاعى فوتوسۋرەتتەرگە ارنالعان بولسا، ەكىنشىسى قورشاعان ورتانى «تۇسىنۋگە» قىزمەت ەتەدى. بۇل جۇيە قۇرىلعىعا كەڭىستىكتى ءدال قابىلداپ، نىساندار اراسىنداعى قاشىقتىقتى انىقتاۋعا كومەكتەسەدى. العاشقى پروتوتيپتەر iPhone مەن سىرتقى اككۋمۋلياتورعا كابەل ارقىلى قوسىلعانىمەن، كەيىنگى نۇسقالاردا نەگىزگى كومپونەنتتەر تىكەلەي كوزىلدىرىك قاڭقاسىنا بىرىكتىرىلگەن.
تاۋلىك بويى جۇمىس ىستەيتىن ج ي- كومەكشى
Apple جاڭا گادجەتتى باسىنا ەكران تاعىلاتىن قۇرىلعى ەمەس، تولىققاندى ج ي- كومپانون رەتىندە تانىستىرماق. ماقسات - پايدالانۋشى نە كورىپ، نە ىستەپ جاتقانىن ناقتى ۋاقىت رەجيمىندە تۇسىنەتىن اقىلدى كومەكشى جاساۋ.
ماسەلەن، قولدانۋشى قانداي دا ءبىر زاتقا قاراپ، «بۇل نە؟» دەپ سۇراي الادى نەمەسە كوز الدىنداعى تاعامنىڭ اتاۋىن ءبىلىپ، ونىڭ دايىندالۋ ءتاسىلىن سۇراۋى مۇمكىن. سونىمەن قاتار كوزىلدىرىك ءماتىندى تانىپ، ونى سيفرلىق فورماتقا اينالدىرۋعا، كونتەكستكە ساي ەسكەرتپەلەر جاساۋعا جانە ناقتى باعدارلار ارقىلى جول سىلتەۋگە قابىلەتتى بولادى.
Bloomberg دەرەگىنشە، Apple جاساندى ينتەللەكت سالاسىندا جىبەرىپ العان ولقىلىقتاردىڭ ورنىن تولتىرىپ، پايدالانۋشىلاردى ءوز ەكوجۇيەسىندە ۇستاپ قالۋعا تىرىسىپ وتىر. بولاشاقتا ج ي تۇتىنۋشىلاردىڭ سمارتفوندى پايدالانۋ ءتاسىلىن تۇبەگەيلى وزگەرتىپ، كوپتەگەن فۋنكتسيالار پەريفەريالىق قۇرىلعىلارعا اۋىسادى دەپ كۇتىلۋدە.
وسى جاڭالىقتار اياسىندا Apple اكتسيالارى ءبىر ساتكە 2,7 پايىزعا ءوسىپ، كۇن ىشىندەگى ەڭ جوعارى كورسەتكىش 262,74 دوللارعا دەيىن جەتتى.
شىعۋ مەرزىمى جانە Google-مەن سەرىكتەستىك
جوسپارعا ساي بولسا، Apple- ءدىڭ العاشقى اقىلدى كوزىلدىرىگىنىڭ سەريالىق ءوندىرىسى 2026-جىلدىڭ جەلتوقسانىندا باستالىپ، ساتىلىمى 2027-جىلى جولعا قويىلادى.
بۇعان دەيىن Apple Google كومپانياسىمەن كوپجىلدىق سەرىكتەستىك تۋرالى كەلىسىمگە كەلگەنىن جاريالاعان بولاتىن. ونىڭ اياسىندا Gemini جاساندى ينتەللەكت مودەلى Siri- ءدىڭ جاڭارتىلعان نۇسقاسىن ازىرلەۋ ءۇشىن قولدانىلادى. بۇل جوبا ىشكى اتاۋمەن Campos دەپ اتالىپ، جىل سوڭىنا قاراي ىسكە قوسىلماق. Bloomberg مالىمەتىنشە، Apple Gemini- ءدى پايدالانعانى ءۇشىن Google گە جىل سايىن شامامەن 1 ميلليارد دوللار تولەپ وتىرۋعا مىندەتتەلگەن.
ال Financial Times بۇل كەلىسىمدى «ساق ءارى اباي قادام» دەپ باعالادى. باسىلىم Apple- ءدىڭ جاساندى ينتەللەكت مودەلدەرىن جاساۋ جولىنداعى قىمبات باسەكەدەن ازىرگە بويىن اۋلاق سالىپ وتىرعانىن جازادى. ماسەلەن، كومپانيانىڭ 2025 قارجى جىلىنداعى نەگىزگى قۇرالدار مەن جابدىقتارعا جۇمساعان شىعىنى 12,7 ميلليارد دوللاردى قۇراعان. بۇل كورسەتكىش Google-مەن سالىستىرعاندا شامامەن جەتى ەسە از.
ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، مۇنداي ۇنەمدەۋ ساياساتى Apple- ءدىڭ باسەكەلەستەردەن قالىپ قويۋ قاۋپىن ارتتىرادى. ساراپشىلاردىڭ سوزىنشە، كومپانيا ج ي- جوبالاردى ەنگىزۋ جاعىنان كەشىگىپ جاتىر.
