كاسپي تەڭىزىندە جەر سىلكىندى
استانا. KAZINFORM - كاسپي تەڭىزىندە ماگنيتۋداسى 4,6 بالدىق جەر سىلكىنىسى بولدى، جەر سىلكىنىسى لەنكوراندا دا سەزىلدى.
بۇل تۋرالى ازەربايجان سەيسمولوگيالىق ورتالىقتىڭ جەر سىلكىنىسىن زەرتتەۋ بيۋروسى حابارلادى.
اقپاراتقا سايكەس، جەراستى دۇمپۋلەرى جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا 12-ءساۋىر كۇنى 22:46 دا تىركەلگەن. جەر سىلكىنىسىنىڭ وشاعى 18 شاقىرىم تەرەڭدىكتە ورنالاسقان.
لەنكورانداعى جەر سىلكىنىسىنىڭ كۇشى ريحتەر شكالاسى بويىنشا 3,0 بالل دەپ حابارلاندى.
بۇعان دەيىن قازاقستاننىڭ ۇلتتىق دەرەكتەر ورتالىعى قىتاي تەرريتورياسىندا جەر سىلكىنىسىن تىركەگەنىن حابارلادى.