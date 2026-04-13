ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    09:24, 13 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    كاسپي تەڭىزىندە جەر سىلكىندى

    استانا. KAZINFORM - كاسپي تەڭىزىندە ماگنيتۋداسى 4,6 بالدىق جەر سىلكىنىسى بولدى، جەر سىلكىنىسى لەنكوراندا دا سەزىلدى.

    بۇل تۋرالى ازەربايجان سەيسمولوگيالىق ورتالىقتىڭ جەر سىلكىنىسىن زەرتتەۋ بيۋروسى حابارلادى.

    اقپاراتقا سايكەس، جەراستى دۇمپۋلەرى جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا 12-ءساۋىر كۇنى 22:46 دا تىركەلگەن. جەر سىلكىنىسىنىڭ وشاعى 18 شاقىرىم تەرەڭدىكتە ورنالاسقان.

    لەنكورانداعى جەر سىلكىنىسىنىڭ كۇشى ريحتەر شكالاسى بويىنشا 3,0 بالل دەپ حابارلاندى.

    بۇعان دەيىن قازاقستاننىڭ ۇلتتىق دەرەكتەر ورتالىعى قىتاي تەرريتورياسىندا جەر سىلكىنىسىن تىركەگەنىن حابارلادى.

    تەگ:
    ايماق
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار