اندرەي سامارين سۋردليمپيا ويىندارىندا قازاقستانعا 7 التىن اكەلدى
استانا. KAZINFORM - جاپونيانىڭ استاناسى توكيودا ءوتىپ جاتقان XXV جازعى سۋردليمپيادا ويىندارىندا گرەك-ريم كۇرەسىنەن قازاقستاندىق بالۋان اندرەي سامارين التىن مەدال جەڭىپ الدى، دەپ حابارلايدى تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى.
67 كەلى سالماق دارەجەسىندە فينالدىق بەلدەسۋدە ول يراندىق پالۋان مەحدي باكشىنى 11:1 ەسەبىمەن جەڭىپ، سۋردليمپيادا چەمپيونى اتاندى. اقتىق سىنعا دەيىن اندرەي جوعارى دەڭگەيدەگى ونەر كورسەتتى.
العاشقى اينالىمدا قىرعىزستاندىق دىنمۇحامەد بيگەلديەۆتى 5:2 ەسەبىمەن ۇتسا، شيرەك فينالدا بولگاريالىق ديليان ديميتروۆتى 8:0، ال جارتىلاي فينالدا ارمەنيالىق جورا گرەگورياندى دا 8:0 ەسەبىمەن ايقىن باسىمدىقپەن جەڭدى.
اندرەي سامارين - الماتى وبلىسى، جامبىل اۋدانى، قارعالى اۋىلىنىڭ تۋماسى. جاسى - 21 دە. ول 2023 -جىلعى جاستار اراسىنداعى الەم چەمپيوناتىنىڭ جەڭىمپازى، سونداي-اق 2024 -جىلى مالايزيادا وتكەن ح ازيا-تىنىق مۇحيت ويىندارىنىڭ چەمپيونى اتانعان. وسى جەڭىستىڭ ناتيجەسىندە قازاقستان قۇراماسىنىڭ قورجىنىنداعى مەدال سانى 14 كە جەتتى. ونىڭ ىشىندە 7 التىن، 2 كۇمىس جانە 5 قولا جۇلدە بار.
ايتا كەتەيىك، بيىلعى سۋردليمپيادا ويىندارى 15- 26 - قاراشا ارالىعىندا توكيو ءقالاسىندا وتىپ جاتىر. بۇل - ەستۋ قابىلەتى بۇزىلعان سپورتشىلار اراسىندا ءتورت جىلدا ءبىر رەت ۇيىمداستىرىلاتىن ەڭ بەدەلدى حالىقارالىق جارىس. بايراقتى باسەكەگە 81 ەلدەن كەلگەن 3000 عا جۋىق سپورتشى قاتىسىپ، 21 سپورت ءتۇرى بويىنشا 209 ديستسيپلينادا جۇلدەلەردى ساراپقا سالىپ جاتىر. قازاقستان قۇراماسىنىڭ نامىسىن 78 سپورتشى 8 سپورت تۇرىنەن قورعايدى.