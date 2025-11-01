امستەردام قالاسىندا قازاق مادەنيەتىنىڭ كورمەسى اشىلدى
الماتى. KAZINFORM - نيدەرلاند ەلىنىڭ استاناسىندا الماتى قالاسى مۋزەيلەر بىرلەستىگىنىڭ «ءداستۇر ساباقتاستىعى: اتا-بابا مۇراسى» اتتى كورمەسى اشىلدى. بۇل تۋرالى الماتى قالاسى اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى جاريالادى.
الماتى اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، 5 تاقىرىپتىق بولىمنەن تۇراتىن ەكسپوزيتسيادا 70 تەن استام بىرەگەي جادىگەر ۇسىنىلعان. ولاردىڭ قاتارىندا قازاق حالقىنىڭ تۇرمىس-تىرشىلىگى مەن داستۇرلەرىنەن سىر شەرتەتىن ەتنوگرافيالىق ارتەفاكتىلەر، ساندىك-قولدانبالى ونەر تۋىندىلارى، سونداي-اق قازاق جانە تۇركى حالىقتارىنىڭ مۋزىكالىق اسپاپتارى بار.
- بۇل قازاق حالقىنىڭ باي مادەني مۇراسىن پاش ەتەتىن ماڭىزدى مادەني وقيعا. يۋنۋس ەمرە ينستيتۋتىنداعى بۇل كورمە 2025-جىلى 14-قاراشاعا دەيىن جالعاسادى، - دەپ حابارلادى اكىمدىكتەن.
كورمە الماتى قالاسى اكىمدىگىنىڭ، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ نيدەرلاند كورولدىگىندەگى ەلشىلىگىنىڭ، تۇركيا رەسپۋبليكاسىنىڭ نيدەرلاند كورولدىگىندەگى ەلشىلىگىنىڭ جانە يۋنۋس ەمرە ينستيتۋتىنىڭ قولداۋىمەن ۇيىمداستىرىلدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن يتاليادا اباي قۇنانباي ۇلىنىڭ بيۋستى اشىلدى.