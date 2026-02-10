امەريكالىق ساراپشى شاۆكات راحمونوۆ نەلىكتەن چەمپيون اتاناتىنىن ءتۇسىندىردى
استانا. KAZINFORM - امەريكالىق م م ا ساراپشىسى ليۋك توماس قازاقستاندىق فايتەر شاۆكات راحمونوۆ ءالى دە UFC چەمپيونى اتانۋى مۇمكىن دەپ ەسەپتەيدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، جاراقاتتار مەن وپەراتسيالارعا بايلانىستى ۇزاق ءۇزىلىس راحمونوۆتىڭ مانسابىنا كەرى اسەر ەتكەنىمەن، ونى تيتۋل ءۇشىن تالاستان سىزىپ تاستاۋعا بولمايدى.
«جارتىلاي ورتا سالماقتاعى قازىرگى چەمپيون يسلام ماحاچيەۆتىڭ بۇل ديۆيزيوندا قانشا ۋاقىت جۇرەتىنى بەلگىسىز. ول تاعى ءبىر جىلداي جۇدىرىقتاسىپ، كەيىن مانسابىن اياقتاۋى مۇمكىن. ال سول ۋاقىتقا دەيىن شاۆكات راحمونوۆ قايتا ورالادى دەپ ويلايمىن. سوندىقتان ول چەمپيون اتانا المايدى دەپ ايتۋ دۇرىس ەمەس. ونىڭ ءالى دە مۇمكىندىگى بار»، - دەدى توماس.
دەگەنمەن ساراپشى جاراقاتتار راحمونوۆتىڭ ەڭ جوعارى دەڭگەيىنە جەتۋىنە كەدەرگى كەلتىرۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى.
«شاۆكاتتىڭ ەڭ مىقتى كەزەڭى ارتتا قالعان بولۋى دا مۇمكىن. وعان جاراقاتتارى سەبەپ. ءبىراق بۇل ونىڭ چەمپيون اتانۋىنا توسقاۋىل ەمەس»، - دەپ قوستى توماس.
ايتا كەتەيىك، رەسەيلىك يسلام ماحاچيەۆ (28-1) قاراشا ايىندا اۋستراليالىق دجەك دەللا ماددالەنانى (18-3) جەڭىپ، UFC- ءدىڭ جارتىلاي ورتا سالماقتاعى چەمپيونى اتاندى.