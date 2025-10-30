امەريكالىق ەر ادام 20 جىل بويى الەمدەگى ساعىز كوپىرشىگىن ۇرلەۋدەن رەكورد ورناتىپ كەلەدى
ا ق ش-تاعى چاد فەلل ەسىمدى تۇرعىن 2004 -جىلى ۇرلەگەن كوپىرشىگىمەن الەم تاريحىندا قالدى. ول Dubble Bubble ماركالى ءۇش ساعىزدى 15 مينۋت بويى شايناپ، ودان كەيىن اسا باياۋ ۇرلەپ، كوپىرشىكتى 50,8 سانتيمەترگە (20 ديۋيمگە) دەيىن ۇلكەيتكەن.
بۇل بوۋلينگ دوبىنان دا ۇلكەن، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
چاد رەكوردتى ءوز تۋعان جەرى الاباما شتاتىنداعى ۋينستون وكرۋگىندە، Double Springs مەكتەبىندە ورناتقان. ەڭ قىزىعى، ول مۇنى قولىن پايدالانباي جاساعان، گيننەستىڭ ەرەجەسى بويىنشا بۇل - مىندەتتى تالاپ.
عالىمدار مەن اۋەسقويلار كەيىن بىرنەشە رەت رەكوردتى قايتالاۋعا تىرىسقانىمەن، ەشكىم چادتىڭ ناتيجەسىنە جەتە المادى. كوپىرشىك ۇرلەۋ كەزىندە اۋا تەمپەراتۋراسى مەن ساعىزدىڭ يىلگىشتىگى دە ماڭىزدى ءرول اتقاراتىنى انىقتالدى: جىلى اۋادا ساعىز جاقسى سوزىلادى.
ەگەر ءوزىڭىز رەكورد ورناتىپ كورگىڭىز كەلسە، ۇرلەۋ پروتسەسىن بەينەجازباعا ءتۇسىرىپ، كوپىرشىكتى كەمىندە بەس سەكۋند ۇستاپ تۇرۋ قاجەت. ازىرگە چاد فەللدىڭ رەكوردى گيننەستىڭ رەسمي تىزىمىندە ءالى دە بۇزىلماعان.