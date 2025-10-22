ۆاليۋتانىڭ السىرەۋىنە ىقپال ەتكەن فاكتورلار: ينفلياتسيا، ساۋدا بالانسى مەن يمپورت
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق بانكتىڭ ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ ينفلياتسيانىڭ وسۋىنە اسەر ەتىپ وتىرعان نەگىزگى فاكتورلاردى اتادى.
- حالىقارالىق ۆاليۋتا قورىنىڭ بولجامى بويىنشا الەمدىك ەكونوميكا 2025 -جىلى 3,2 پايىزعا وسەدى. قازاقستاننىڭ نەگىزگى ساۋدا- سەرىكتەستەرى - ەۋروپا وداعىندا ەكونوميكا 1,2 پايىزعا، قىتايدا - 4,8 پايىزعا جانە رەسەيدە 0,9 پايىزعا ءوسۋى ىقتيمال. سىرتقى سىن- قاتەرلەرگە قاراماستان، قازاقستاننىڭ ەكونوميكاسى تۇراقتى ءوسىم كورسەتىپ وتىر. بيىلعى 9 ايدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا جالپى ىشكى ءونىم 6,3 پايىزعا ۇلعايدى. ەڭ جوعارى ءوسىم كولىك سالاسىندا، قۇرىلىستا، تاۋ- كەن ونەركاسىبىندە، ساۋدادا جانە وڭدەۋ ونەركاسىبىندە بايقالىپ وتىر، - دەدى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا.
ونىڭ ايتۋىنشا، ەكونوميكالىق ءوسىم فيسكالدىق جانە كۆازيفيسكالدىق ىنتالاندىرۋ جانە جوعارى ينۆەستيتسيالىق سۇرانىس نەگىزىندە قالىپتاسىپ كەلەدى. وسىنىڭ ارقاسىندا جالپى سۇرانىستا ايتارلىقتاي ءوسىم بايقالدى. وتاندىق تاۋارلار مەن قىزمەتتەردىڭ ۇسىنىسى سۇرانىستىڭ ءوسۋىن قامتاماسىز ەتە الماي جاتىر. بۇل ينفلياتسيالىق جاعداي تۋعىزادى جانە يمپورتقا سۇرانىستى ارتتىرادى.
- وسىلايشا، قىركۇيەكتە جالپى جىلدىق ينفلياتسيا 12,9 پايىز بولدى. ازىق-تۇلىك تاۋارلارىنىڭ باعاسى - 12,7 پايىزعا، ازىق-تۇلىككە جاتپايتىن تاۋارلار - 10,8 پايىزعا، اقىلى قىزمەتتەر 15,3 پايىزعا ارتتى. ايلىق ينفلياتسيا مەن ونىڭ تۇراقتى بولىگى دە جەدەلدەدى. اتاپ ايتقاندا، باعا قىسىمىنىڭ كۇشەيۋى ىشكى جانە سىرتقى فاكتورلاردىڭ اسەرىنەن قالىپتاستى. ىشكى فاكتورلارعا - ىشكى سۇرانىستىڭ ايتارلىقتاي ارتۋى، بەلسەندى تۇتىنۋشىلىق كرەديتتەۋ، كوممۋنالدىق قىزمەتتەرگە تاريفتەردىڭ جانە جانار- جاعارماي باعاسىنىڭ ءوسۋى جاتادى.
سىرتقى فاكتورلارعا - ازىق- تۇلىككە الەمدىك باعانىڭ ءوسۋى، كورشىلەس رەسەيدەگى جوعارى ينفلياتسيا مەن ءرۋبلدىڭ نىعايۋى، سونداي- اق الەمدەگى ساۋدا شەكتەۋلەرىنەن تۋىنداعان بەلگىسىزدىك جاتادى. وسى فاكتورلار اياسىندا ينفلياتسيا قاڭتارداعى 8,9 پايىزدان قىركۇيەكتە 12,9 پايىزعا دەيىن ءوستى، - دەدى ۇ ب باسشىسى.
ونىڭ سوزىنە قاراعاندا، ينفلياتسيانىڭ جوعارى دەڭگەيى، ساۋدا بالانسى پروفيتسيتىنىڭ تومەندەۋى جانە يمپورتقا سۇرانىستىڭ ارتۋى ۇلتتىق ۆاليۋتانىڭ السىرەۋىنە دە ىقپال ەتتى. وسىعان بايلانىستى، ۇلتتىق بانك ماكروەكونوميكالىق بالانستى قالپىنا كەلتىرۋ جانە ينفلياتسيانى باقىلاۋدان شىعارماۋ ماقساتىندا 10-قازاندا بازالىق مولشەرلەمەنى 18 پايىزعا دەيىن كوتەردى.
رۋسلان عابباسوۆ