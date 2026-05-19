الەمنىڭ ەڭ ءتۇرلى-ءتۇستى 10 قالاسى انىقتالدى
استانا. قازاقپارات - Justcover تۋريستىك ورتالىعى تانىمال جانە ءتۇرلى-ءتۇستى 80 گە جۋىق جەردەگى جۇزدەگەن لاندشافتتاردى تالداپ، ەڭ جارقىن قالالاردىڭ رەيتينگىن جاسادى. بۇل تۋرالى Stan.kz اقپارات اگەنتتىگى حابارلايدى.
رەيتينگ الەمدەگى ەڭ تانىمال، ءتۇرلى-ءتۇستى قالالاردىڭ ءارقايسىسىنىڭ كوپتەگەن رەپرەزەنتاتيۆتىك فوتوسى، سونىڭ ىشىندە اۋەدەن تۇسىرىلگەن كورىنىستەردى نەمەسە پانورامالاردى، سونداي-اق تانىمال كورنەكتى ورىنداردى، ساۋلەتتى نەمەسە اۋدانداردى كورسەتەتىن كوشە دەڭگەيىندەگى فوتوسى ارقىلى تاڭدالعان.
ءاربىر فوتو سول جەردىڭ تيپتىك لاندشافتىن كورسەتۋ ءۇشىن تاڭدالدى جانە كۇشتى سۇزگىلەرسىز اشىق كۇندىزگى ۋاقىتتا ءتۇسىرىلدى. سودان كەيىن ءار فوتوداعى بىرەگەي تۇستەردىڭ سانىن ولشەۋ ءۇشىن ءتۇس تالداۋ قۇرالىن قولداندى. ناتيجەلەر پيكسەل دەڭگەيىندەگى دەرەكتەرگە نەگىزدەلگەن جالپى جارىقتىق ۇپايىن ەسەپتەۋ ءۇشىن بىرىكتىرىلدى.
1. ليسسابون، پورتۋگاليا 100/100
ليسسابون 2,6 ميلليوننان استام بىرەگەي تۇستەر انىقتالعان ەڭ جارقىن قالا رەتىندە الەمدە ءبىرىنشى ورىندا. پورتۋگاليا استاناسى پاستەل ءتۇستى عيماراتتارىمەن جانە الفاما (قالانىڭ ەڭ كونە اۋدانى) جانە بايرو التو سياقتى تاريحي اۋداندارىن بەزەندىرەتىن ورنەكتى پليتكالارىمەن تانىمال. دەگەنمەن تار كوشەلەرمەن جۇرەتىن سارى ترامۆايلار تاعى ءبىر جارقىن اسەر قالدىرادى. قالانىڭ تەرراكوتا شاتىرلارىنىڭ كەرەمەت پانورامالىق كورىنىسى ءۇشىن Miradouro da Senhora do Monte باقىلاۋ الاڭىنا بارعان ءجون.
2. كۋالا-لۋمپۋر، مالايزيا 94.5/100
ەكىنشى ورىندا شامامەن 2,5 ميلليون ەرەكشە تۇستەرى بار كۋالا- لۋمپۋر. قالا زاماناۋي ءزاۋلىم عيماراتتار، سونىڭ ىشىندە اشەكەيلى عيباداتحانالار مەن كيەلى ورىنداردىڭ تاڭعاجايىپ كونتراستىن ۇسىنادى. Petronas Twin Towers, KL Tower جانە Exchange 106 سياقتى كوپتەگەن ءزاۋلىم عيماراتتارىندا قالانىڭ پانورامالىق كورىنىسىن ۇسىناتىن باقىلاۋ الاڭدارى نەمەسە شاتىرداعى بارلار بار.
3. پورتۋ، پورتۋگاليا 91.6/100
پورتۋ ءۇشىنشى ورىندا، پورتۋگاليانىڭ ەكىنشى قالاسى تاڭعاجايىپ تۇستەر جيىنتىعىمەن ماقتانا الادى. ەڭ تانىمال كورىنىستەردىڭ ءبىرى - دۋرو وزەنىنىڭ بويىنداعى تەرراكوتا-قىزىل شاتىرلارى بار ايگىلى كوپ ءتۇستى ۇيلەردىڭ مەكەنى ريبەيرا اۋدانى.
4. كارتاحەنا، كولۋمبيا 91.4/100
كارتاحەنا ءوزىنىڭ ءتۇرلى-ءتۇستى عيماراتتارىمەن الەمگە ايگىلى، سوندىقتان ونىڭ ءتورتىنشى ورىندا بولۋى تاڭقالارلىق ەمەس. تاريحي ەسكى قالا 11 شاقىرىمدىق قورعانىس قابىرعالارىمەن قورشالعان، ولاردىڭ ءبىرى الەمدەگى ەڭ جاقسى ساقتالعان جانە يۋنەسكو-نىڭ دۇنيەجۇزىلىك مۇرا نىسانى. ەسكى قالانىڭ باستى كىرەبەرىسىندەگى سارى ساعات مۇناراسى قالانىڭ ەڭ تاڭعاجايىپ كورىكتى جەرلەرىنىڭ ءبىرى، ال گۇلدەرگە تولى بالكوندار مەن اشىق ءتۇستى بويالعان قاسبەتتەر قالانىڭ جارقىن اتموسفەراسىن تولىقتىرادى.
5. ريو-دە-جانەيرو، برازيليا 89.1/100
برازيليانىڭ ەكىنشى ءىرى قالاسى 2,3 ميلليوننان استام ەرەكشە تۇستەرمەن بەسىنشى ورىندا. قالانىڭ ەڭ جارقىن كورىنىستەرىنىڭ كەيبىرىن قۇتقارۋشى ءماسىح ءمۇسىنى ورنالاسقان كوركوۆادو شىڭىنان كورۋگە بولادى. دەگەنمەن ناعىز اسىل تاس كاتاكۋمبا مۋنيتسيپالدى تابيعي ساياباعىنىڭ باسىندا ورنالاسقان. شىڭعا شىعۋ شامامەن 30 مينۋتتى الادى، ءبىراق كەلۋشىلەر قالانىڭ تاڭعاجايىپ كورىنىستەرىنەن ءلاززات الادى.
6. گۋاناحۋاتو، مەكسيكا 71.2/100
مەكسيكانىڭ ورتالىعىندا ورنالاسقان گۋاناحۋاتو تاۋ اڭعارىنداعى ءتۇرلى-ءتۇستى عيماراتتاردىڭ كوركەم لاندشافتىمەن تانىمال. قالانى زەرتتەۋدىڭ تاماشا ءتاسىلى - جاياۋ ءجۇرۋ، ءتۇرلى-ءتۇستى تار كوشەلەردەن ءلاززات الۋ.
7. گاۆانا، كۋبا 70.6/100
كۋبا استاناسى گاۆانا جارقىن ساۋلەتىمەن، كەرەمەت روم جانە كلاسسيكالىق كولىكتەرگە دەگەن سۇيىسپەنشىلىگىمەن تانىمال. قالا كورىنىسىنە تاڭدانعىسى كەلەتىن كەلۋشىلەر ءۇشىن كوبىنەسە ەل-موررو بەكىنىسى دەپ اتالاتىن سان-فەليپە-دەل-موررو قامالى گاۆانا كوكجيەگىنىڭ پانورامالىق كورىنىسىن ۇسىنادى جانە كۇن باتقان كەزدە اسىرەسە ادەمى كورىنەدى.
8. حانوي، ۆەتنام 69/100
حانوي جارقىن عيماراتتار مەن دۇكەندەردىڭ ۆيترينالارىن، كوشە بەلگىلەرىنىڭ كوپتىگىن جانە قاربالاس بازار دۇڭگىرشەكتەرىن بىرىكتىرىپ، سەگىزىنشى ورىندا تۇر. قالانىڭ جۇرەگى - حانويدىڭ ەسكى كۆارتالى، جاياۋ جۇرگىنشىلەر مەن موتوتسيكلشىلەرگە تولى تروتۋارلارعا شىعاتىن دۇكەندەر مەن مەيرامحانالارمەن قورشالعان 36 كوشەدەن تۇراتىن جيىنتىق.
9. جاڭا ورلەان، ا ق ش 67.1/100
امەريكا قۇراما شتاتتارىندا ورنالاسقان جاڭا ورلەان توعىزىنشى ورىندا جانە تىزىمگە ەنگەن العاشقى ا ق ش قالاسى. قالانىڭ ءتۇرلى-ءتۇستى جەرلەرى تۋرالى ويلاعاندا، ەڭ الدىمەن فرانسۋز كۆارتالى ەسكە تۇسەدى. بۇل اۋدان پاستەل ءتۇستى عيماراتتاردى جانە ەرەكشە فرانسۋز جانە يسپان ساۋلەتىن بىرىكتىرەدى، كوشەلەرى كوپتەگەن وسىمدىكتەرمەن بەزەندىرىلگەن. دجەكسون الاڭى اينالاسى ءتۇرلى-ءتۇستى تاريحي عيماراتتارمەن جانە اسەرلى سەنت-لۋيس سوبورىمەن قورشالعان. اۋدان بۋربون كوشەسى سياقتى ورىنداردا نەون بەلگىلەرى مەن ءتىرى مۋزىكا وينايتىن جاندى تۇنگى ومىرىمەن تانىمال.
10. مەدەلين، كولۋمبيا 65.7/100
ۇزدىك وندىقتى كولۋمبيانىڭ مەدەلين قالاسى اياقتاپ تۇر، وندا 1,7 ميلليوننان استام ەرەكشە تۇستەر انىقتالدى. قالانىڭ سوڭعى جىلدارى تانىمالدىلىعى ايتارلىقتاي ءوستى.
ەڭ تانىمال اۋدانداردىڭ ءبىرى 13-كومۋنا ءبىر كەزدەرى قالاداعى ەڭ قاۋىپتى جەرلەردىڭ ءبىرى بولىپ سانالدى. ال قازىر ءتۇرلى-ءتۇستى كوشە ونەرى مەن عيماراتتارعا تولى جارقىن مادەني ورتالىق بولىپ سانالادى. بۇل ءتۇرلى-ءتۇستى اۋدانداردان باسقا، كەلۋشىلەر بوتانيكالىق باقتا نەمەسە قالا مۇراجايلارىندا دەمالا الادى.
يرلانديانىڭ ەكى قالاسى ۇزدىك وتىزدىققا ەندى: كورك 54,3 ءتۇس كورسەتكىشىمەن 17-ورىندا، ال دۋبلين 42,6 ۇپايمەن 30-ورىندا. بۇل ەكى قالا بىرگە 2,5 ميلليوننان استام ەرەكشە تۇستەرمەن ماقتانا الادى.