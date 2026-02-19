پاۆلوداردا زەرگەرلىك دۇكەن قىزمەتكەرى 1,7 ك گ استام التىندى لومباردقا وتكىزگەن
پاۆلودار. KAZINFORM - پاۆلودار قالاسىنىڭ تۇرعىنى، تۋعان اپكەسىنىڭ زەرگەرلىك سالونىندا جۇمىس ىستەگەن ايەل قۇمار ويىندارعا اۋەستەنىپ، سوعان اقشا تابۋ ءۇشىن اشەكەي بۇيىمداردى الىپ، لومباردتارعا وتكىزە باستاعان، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
پاۆلودار قالاسىنىڭ قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى اۋدانارالىق سوتىنىڭ ۇكىمىندە ايەلدىڭ 2017 -جىلى اپكەسىنىڭ زەرگەرلىك سالونىنا جۇمىسقا تۇرعانى كورسەتىلگەن. ول ساتۋشى-كەڭەسشى رەتىندە ادال ەڭبەك ەتىپ، ماتەريالدىق جاۋاپتى تۇلعا بولعان. 2023 -جىلعا قاراي قىزمەتكەر قۇمار ويىندارعا اۋەستەنە باستاعان.
- 2022 -جىلدىڭ قاراشا ايىنىڭ باسىندا ول ۇيالى تەلەفون ارقىلى «نوماد كازينو» قوسىمشاسىندا تىركەلىپ، سلوت ويىندارىن ويناي باستاعان. ويىنعا اقشا قاجەت بولعاندىقتان، وسى كەزدە ول التىن بۇيىمداردى، اتاپ ايتقاندا ساقينالار، سىرعالار مەن تىزبەكتەردى ۇرلاۋ تۋرالى شەشىم قابىلداعان. جۇمىس ورنىندا ول بۇيىمداردىڭ بيركالارىن شەشىپ الىپ، كەيىن لومباردقا بارىپ وتكىزگەن. تۇسكەن قاراجاتتى بانك كارتاسىنا اۋدارىپ وتىرعان. ودان ءارى ول ونلاين- كازينودا جۇيەلى تۇردە ويناپ، اقشاسىن ۇتىلىپ قالىپ، جۇمىس ۋاقىتىندا قايتادان التىن بۇيىمداردى ۇرلاۋدى جالعاستىرعان، - دەلىنگەن پاۆلودار قالاسىنىڭ قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى اۋدانارالىق سوتىنىڭ ۇكىمىندە.
تەرگەۋ نۇسقاسى بويىنشا، پاۆلودارلىق ايەل بىرنەشە اي بويى دۇكەننەن اشەكەيلەردى ۇرلاپ وتىرعان، جالپى كەلتىرىلگەن شىعىن 164 ميلليون تەڭگەگە جەتكەن. بارلىعى ونىڭ اپكەسى تۇگەندەۋ جۇرگىزە باستاعاندا اشكەرە بولعان.
سوت ءىس ماتەريالدارىن زەرتتەپ، تاراپتاردى تىڭداي كەلە، ايەلدىڭ كىناسى دالەلدەنگەنىن انىقتادى. 37 جاستاعى پاۆلودارلىق ايەل جالپى سالماعى 1,7 كيلوگرامنان اساتىن اشەكەي بۇيىمداردى ۇرلاعان. ۇكىم بويىنشا وعان 7 جىل باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى تاعايىندالدى، الايدا جازا 2 جىلعا، ۇلى 14 جاسقا تولعانعا دەيىن كەيىنگە شەگەرىلدى. ايتا كەتەيىك، زەرگەرلىك سالون يەسى قىلمىستىق پروتسەستە ماتەريالدىق شىعىندى ءوندىرۋدى تالاپ ەتپەگەن.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن پاۆلوداردا قورعانىس ىستەرى دەپارتامەنتىنىڭ بۇرىنعى باستىعىنا قاتىستى تەكسەرۋ باستالعانىن جازدىق.