پاۆلوداردا جىل باسىنان 42,3 مىڭ گەكتار جەر اۋىل شارۋاشىلىعىنا قايتارىلعان
پاۆلودار. KAZINFORM - بيىل وبلىستاعى جەرلەردى اۋىل شارۋاشىلىعى اينالىمىنا تارتۋ جوسپارى 180 مىڭ گەكتاردى قۇرايدى.
وڭىرلىك جەر قاتىناستارى باسقارماسىنىڭ باسشىسى مۇرات حاميتوۆتىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى ۋاقىتتا بيزنەس ءۇشىن جەر الۋدىڭ ەكى ءادىسى بار. بوس جەر ۋچاسكەسىن ساۋدا- ساتتىققا (اۋكسيونعا) شىعارۋ تۋرالى ۇسىنىستار بەرۋگە قاتىسا الادى. مۇندا ازامات ۋچاسكەنى ءوزى تاڭداپ، كورسەتەدى. ەكىنشىدەن، ساۋدا- ساتتىققا (اۋكسيوندارعا) قويىلاتىن جەر ۋچاسكەلەرى بار. ولاردىڭ تىزبەسىن جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار قالىپتاستىرادى.
- وبلىستاعى جەرلەردى اۋىل شارۋاشىلىعى اينالىمىنا تارتۋ بويىنشا بيىلعى جوسپار - 180 مىڭ گەكتار. بۇگىنگى تاڭدا ينديكاتوردىڭ ورىندالۋى 42,3 مىڭ گەكتار نەمەسە جىلدىق جوسپاردىڭ %23,5 ى. قالالار مەن اۋدانداردىڭ اكىمدىكتەرى 220 ميلليون تەڭگەدەن استام سوماعا جالپى اۋدانى 105 گەكتارعا 36 اۋكسيون وتكىزدى، - دەپ اتاپ ءوتتى باسقارما باسىشى.
بىلتىر جالپى اۋدانى 212 مىڭ گەكتار بولاتىن 609 اۋىل شارۋاشىلىعى ماقساتىنداعى ۋچاسكە بەرىلگەن. ونىڭ ىشىندە جەر پايدالانۋشىلاردىڭ ەرىكتى تۇردە باس تارتۋىنا نەمەسە جالداۋ مەرزىمىنىڭ اياقتالۋىنا بايلانىستى بۇرىن مەملەكەتتىك مەنشىككە قايتارىلعان 77 مىڭ گەكتار جەر اينالىمعا تارتىلدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، پاۆلودار وبلىسىندا 59 مىڭنان استام ادام جەر كەزەگىندە تۇر.