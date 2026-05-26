    پاۆلودارلىق وقۋشى نەگىزگى ۇ ب ت- دان 140 بال الدى

    استانا. KAZINFORM - پاۆلودار وبلىسىنىڭ جالپى ورتا ءبىلىم بەرۋ مەكتەبىنىڭ تۇلەگى اسەت التاير نەگىزگى ۇ ب ت- دا 140 بال يەگەرى اتاندى، دەپ حابارلايدى عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Әсет Альтаир негізгі ҰБТ-да 140 балл иегері атанды
    Фото: Ғылым және жоғары білім министрлігі

    2026-جىلعى 26-مامىر كۇنى پاۆلودار قالاسىندا ورنالاسقان ايماقتىق تەستىلەۋ ورتالىعىندا اسەت التاير «ماتەماتيكا-گەوگرافيا» پاندەر كومبيناتسياسىن تاڭداپ، ۇ ب ت- نى ءساتتى تاپسىردى. ول بەس ءپان بويىنشا ەڭ جوعارى 140 بالدى جينادى. التاير - پاۆلودار قالاسىنداعى  7-جالپى ورتا ءبىلىم بەرۋ مەكتەبىنىڭ تۇلەگى.

    مەن 11-سىنىپتىڭ باسىنان باستاپ ۇ ب ت- عا جۇيەلى تۇردە دايىندالا باستادىم. ءدال سول كەزدە بولاشاق ماماندىعىمدى ناقتى تاڭدادىم. الداعى ۋاقىتتا Maqsut Narikbayev University-نە «مەنەدجمەنت» ماماندىعىنا وقۋعا ءتۇسۋدى جوسپارلاپ وتىرمىن. ۇ ب ت- عا دايىندىق بارىسىندا قولداۋ كورسەتىپ، جىگەر بەرگەن اتا-اناما جانە ۇستازدارىما العىسىمدى بىلدىرەمىن، - دەدى اسەت التاير.

    ەستەرىڭىزگە سالا كەتسەك، نەگىزگى ۇ ب ت- نىڭ ەكى اپتاسىندا 92 مىڭعا جۋىق رەت تەست تاپسىرىلدى. شەكتى بالدى 65 پايىز تالاپكەر جينادى. بەس ءپان بويىنشا ورتاشا بال 63 بالدى قۇرادى. 240 مىڭعا جۋىق تالاپكەر نەگىزگى ۇ ب ت- عا قاتىسۋعا ەكى مۇمكىندىكتى ەسەپكە العاندا 446 مىڭنان استام ءوتىنىش بەرگەن.

    بۇدان بۇرىن ساياسات نۇربەك 2026-2027 وقۋ جىلىنا 90 مىڭعا جۋىق گرانت بولىنگەنىن ايتتى.

    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور