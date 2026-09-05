پاۆلوداردا تۇماۋعا قارسى ەگۋ باستالادى
پاۆلودار. KAZINFORM - ەرتىس-بايان وڭىرىندە 15-قىركۇيەكتەن باستاپ حالىقتى تۇماۋعا قارسى ەگۋدىڭ ءداستۇرلى ناۋقانى باستالادى. ۆاكسينانى تەگىن الۋعا بولادى.
وڭىرلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ باس شتاتتان تىس ەپيدەميولوگى دينا شاكراتوۆانىڭ ايتۋىنشا، تۇرعىنداردى ۆاكسينالاۋ ءۇشىن 70 مىڭ دوزا ۆاكتسينا ساتىپ الىندى. جاقىن كۇندەرى پرەپاراتتىڭ تاعى 10 مىڭ دوزاسىن ساتىپ الۋ جوسپارلانعان.
- اۋرۋدىڭ اسقىنعان تۇرىنە شالدىققان پاتسيەنتتەردى ەمدەۋگە جاتقىزۋ ءۇشىن وبلىستىڭ مەديتسينالىق ۇيىمدارىندا 375 توسەك-ورىن دايىندالدى. ونىڭ 326 سى ينفەكتسيالىق پروفيلگە، ال 49 ى پۋلمونولوگيالىق پروفيلگە تيەسىلى. قازىرگى ۋاقىتتا ءبىرىڭعاي ديستريبيۋتور - «س ق- فارماتسيا» كومپانياسى تۇماۋعا قارسى ۆاكسينالاردى ورتالىقتاندىرىلعان تۇردە ساتىپ الۋدى جۇرگىزىپ جاتىر،- دەپ مالىمدەدى ەپيدەميولوگ مامان.
تۇماۋعا قارسى ۆاكسينانى تەگىن الۋعا بولادى. ول ءۇشىن ۋچاسكەلىك تەراپيەۆتكە نەمەسە پەدياترعا قارالىپ، سودان كەيىن ەگىلۋ كابينەتىنە حابارلاسۋ قاجەت.
ماماندار تۇماۋعا، ءجىتى رەسپيراتورلىق ۆيرۋستىق ينفەكتسيالارعا (جرۆي) جانە COVID-19 عا ەپيدەميولوگيالىق جانە زەرتحانالىق قاداعالاۋدى كۇشەيتتى. بالاباقشالاردا، مەكتەپتەردە جانە باسقا دا ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا بالالاردىڭ قاتىسۋى مىندەتتى تۇردە باقىلاۋعا الىنىپ، تاڭعى سۇزگىلەۋ جۇرگىزىلەدى.
بۇعان دەيىن كۇننىڭ سالقىنداي تۇسۋىنە بايلانىستى پاۆلودار وبلىسىندا قىركۇيەكتىڭ العاشقى ونكۇندىگىندە جىلۋ بەرىلە باستاۋى مۇمكىن ەكەنىن جازعانبىز.